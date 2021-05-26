美國國防部公佈，空軍成功研發新型導彈發射器，可用作改裝運輸機，讓它們搭載巡航導彈，意味美軍522架運輸機可在需要時投入戰鬥任務，迅速加強空中火力，在與中國等具備高科技及強大火力的對手交戰時發揮作用。

可攜32枚導彈 搭載長程導彈

新的導彈發射裝置適用於C-130及C-17運輸機，形狀類似一個盤，搭載導彈和特製的降落傘，當目標進入導彈射程範圍，機師便可發射聯合空對地遙攻導彈（JASSM），屆時發射裝置會從運輸機彈出，由降落傘輔助停留在半空較長時間，待運輸機飛至安全距離後，再向地面目標射出導彈。國防部兩年前與洛歇馬丁合作，開始實驗這款發射器，今年3月在新墨西哥州試驗成功。

運輸機的飛行速度較戰鬥機慢，不適合用於攻擊，國防部因此集中研究讓運輸機搭載較長程的導彈，減低遭敵軍擊落的機會。發射器可搭載的JASSM，射程約370公里，亦可搭載射程近1,800公里的長程導彈，估計每次飛行可發射32枚導彈。

逾500運輸機適用 另類動員作戰

現時美軍擁有的B-1、B-2及B-52轟炸機只得約150架，運輸機的機隊規模則龐大得多，單是C-130已有300架，C-17亦有222架。新的導彈發射器意味一旦跟中國等擁有高科技的大國爆發衝突，美軍的空中打擊能力將可在短時間內大幅提升。美國空軍研究實驗室主任埃文斯（Dean Evans）形容，新發射器是空軍動員機隊戰鬥的另類方法。

《福布斯》提出中國進犯台灣的憂慮正升溫，一旦美國與中國在台海發生衝突，美軍沖繩基地料將受攻擊，美國在太平洋下一個軍事基地已要數到關島，屆時運輸機可在關島起飛，並適時發射導彈。

在戰鬥中改裝運輸機作攻擊用途過去亦有先例，1982年福克蘭戰爭期間，阿根廷便曾動用其C-130運輸機轟炸英國海軍。

英國《每日郵報》

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