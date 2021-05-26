香港周三晚上7時將可看到「月全食」的天文現象，屆時滿月也是月球一年內最靠近地球的「超級月亮」。全球多個地區都可欣賞到今次「超級血月」，包括美洲地區、澳洲、新西蘭及東南亞。其中夏威夷、澳洲悉尼、巴西里約熱內盧及土耳其等地上空，已可見到這個超級血月。

「月全食」適逢「超級滿月」

當月球運行至完全進入地球本影範圍，從入黑的地球上就看見月全食，其間月光不會完全消失，由於太陽光的藍色波段進入地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上，令月亮呈現暗紅色。

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，月球距離地球時遠時近，若月球距離地球最近的一刻剛好是滿月，就是「超級滿月」，月亮看起來較平時大，每年平均4至6次。

根據美國太空總署（NASA），今次超級血月在北美東部時間凌晨4時47分開始（本港時間下午4時47分），7時16分（本港時間下午7時16分）達「食甚」高潮，最終於9時50分（本港時間晚上9時50分）完結。澳洲、新西蘭及部份東南亞地區傍晚就可看到，NASA月食可以安全地以肉眼觀看，不需要特殊的眼鏡。

最佳觀賞位置

NASA指，是次天文現象的最佳觀賞位置是美國夏威夷、阿拉斯加阿留申群島（Aleutian Islands），其次是加州、太平洋西北地區，大部份中美州地區如墨西哥，以及厄瓜多爾、秘魯西部、智利南部、阿根廷。另外亦包括南美州西部部份地區、東南亞、澳洲及新西蘭。

不過，歐洲、非洲及其他亞洲地區則無緣欣賞「超級血月」，但科學家指如果天氣情況許可，都會看到比平常明亮的月亮。

北美西岸的民眾會在周三早上觀看「超級血月」，澳洲、新西蘭及部份東南亞地區則於晚上賞月。

《LonelyPlanet》

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