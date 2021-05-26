歐美國家防範中國透過高等學府竊取高端技術，加拿大阿爾伯達省要求大學停止與中國機構合作，擔心北京藉此提升其軍事及情報能力。英國政府則設立新小組，專責向高等學府提供國家安全方面的意見，例如出口管制、網絡安全和保護知識產權，並在大學跟中國等國家合作時提供協助。

加拿大阿爾伯達省政府亦有同樣憂慮，並索性直接要求卡爾加里大學（University of Calgary）和阿爾伯達大學（University of Alberta）等位於當地的頂尖學府，停止跟中國有聯繫的組織合作，並限90天內向政府提供合作的詳細資訊。

阿爾伯達省高等教育部長尼可萊迪斯（Demetrios Nicolaides）表示︰「我深切關注加拿大的知識財產可能被盜竊，更為關注與中國的研究合作會被中國軍事及情報部門所利用。」

尼可萊迪斯要求大學暫停與中國共產黨有關聯的實體達成新合作關係，並檢視目前所有合作關係，加強風險評估。他形容，由納稅人資助大學學府的研究，被利用來損害加拿大及協助中國侵犯人權，「是完全不能接受和道德敗壞」。

加拿大《環球郵報》日前報道，阿爾伯達大學60名教授獲得超過90項中國實體的計劃贊助，包括納米技術、生物科技和人工智能。加拿大安全情報局前局長法登（Richard Fadden）本月出席國會加中關係特別委員會聽證會，他便提出，聯邦政府應禁止大學接受外國資助戰略科技研究，「大學教授或團隊一旦接受來自中國的資金，所有研究成果也會被帶去中國」。

英國政府周二（25日）宣佈成立「研究合作建議小組」（The Research Collaboration Advice Team，RCAT），總部設於曼徹斯特，隸屬商業、能源及工業策略部。新部門常設人員15名，部分人有國防安全專業背景，但不設執法權力。

英國商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，RCAT為大學就跟外國合作時提供意見，並在面臨「那些危害英國的人」時給予保護。當局指，新部門是防止英國遭破壞、脅迫和間諜等影響國家安全活動，以及對大學科研的威脅，如竊取知識產權。新部門將就出口管制、網絡安全和保護知識產權方面提供建議。

專家指，軍民研究的界線近年越趨模糊，學府不肯定數學和工程上的發展可以造成國防方面風險。根據哈佛大學及倫敦國王學院今年3月出版的報告，顯示英國2019年出版的研究中，有11%與中國學術機構合作。

英國《泰晤士報》

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