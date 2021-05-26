美國西南航空一名28歲女乘客早前搭飛機，疑因拒絕聽從機艙服務員指示妥當地佩戴安全帶，並跟對方口角。女子還出手襲擊機艙服務員，打掉對方兩隻牙齒，面部亦多處受傷。聖迭戈執法部門已起訴涉事女子毆打致造成嚴重身體傷害罪，工會則要求政府正視機艙服務員安全，派更多探員駐機。

女乘客昆諾內斯（Vyvianna Quinonez）周日乘搭西南航空編號WN700的航班，由加州薩克拉門托前往聖迭戈。西南航空發言人指，該名乘客多次無視飛行規則，降落時屢次以言語及肢體侵犯他人，導致一名女性機艙服務員受傷。

同機乘客透露，事發時客機剛降落，昆諾內斯拒絕應機艙服務員要求，在客機停定前繼續扣好安全帶，不久後更襲擊機艙服務員，後者高叫「不要」並跑到機尾，有乘客指她受襲後血流披面。機組人員隨即通報地面控制中心，警方於是派員到機場閘口，並登機拘捕昆諾內斯。受傷的機艙服務員送院治理後已康復。

年初至今2,500宗乘客行為不檢 僅5人罰款

西南航空機艙服務員工會主席蒙哥馬利（Lyn Montgomery）表示，西南航空單在4月8日至5月15日期間，已錄得477宗乘客行為不檢事件，形容昆諾內斯的襲擊案只是冰山一角。

蒙哥馬利表示，她早在1992年入行，近來乘客的不當行為最嚴重，「人們看來變得更憤怒，難以要求他們做某些事」，且隨着部分乘客變得大膽，航空公司昔日對機艙服務員的培訓如今亦逐漸不見效。她又要求航空公司停止在機上賣酒，強調當局錄得的大部分個案均涉及乘客飲酒。

美國聯邦航空管理局（FAA）則稱，局方年初至今接獲2,500宗涉及乘客在機艙行為不當的報告，當中約1,900宗與乘客不願佩戴口罩有關。當局至今僅向5名涉及拒戴口罩或襲擊機艙服務員的乘客罰款，共涉款5.45萬美元（約42.3萬港元）。

美聯社／美國《薩克拉門托蜂報》

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