捷克最年輕議員涉性醜聞下台

捷克歷來最年輕議員費里（Dominik Feri）近日被多名女性指控性侵犯，周二宣佈不會在今年10月舉行的國會大選競逐連任。他否認指控，揚言會在法庭上為自己辯護。

當地多份報章報道，年僅24歲的費里遭到數名年輕女性指控，涉嫌強迫她們進行非自願的性行為。警方正了解事件，料未來數日決定會否作出正式調查。

費里在2017年國會大選獲勝，成為捷克歷來最年輕的議員。他去年拉攏相關政黨組成中間偏右的政治聯盟，被視為保守派陣營的明日之星。

德新社

智利11神父涉性虐64人 半數為兒童

智利耶穌會經調查後確認，11名神父涉嫌於2005至2020年間性虐待64人，當中超過一半為兒童。

法新社取得的耶穌會內部報告指，已確定2005至2020年間，11名神父「涉及性方面的虐待情況」，受害人包括未成年人。所有施虐者當中，有5人已經去世，3人正接受嚴格及專業的指導計劃，其餘3人不再是耶穌會成員。報告指，耶穌會自2018年起向當局提供有關指控的資訊，有31名受害人已獲經濟賠償。

其中一名施虐者波夫萊特（Renato Poblete）據報自1960年起，40年來性侵4名未成年人及19名成年人。他擔任智利最大的露宿者基金會Hogar de Cristo領袖近20年，2010年去世，但直到2019年才首次遭指控。

法新社

意大利纜車奪命意外 三人面臨起訴

意大利北部的山區纜車周日出事墮地，疑因鋼纜斷裂，導致14人死亡。纜車工程師、經理和服務主管共3人已被當局拘留調查，面臨被控誤殺等多項罪名。當局透露，出事纜車的緊急煞車系統曾經受到人為改動。

被捕的包括管理莫塔羅納（Mottarone）山頂纜車的經理內里尼（Luigi Nerini）。韋爾巴尼亞（Verbania）市檢察官博西（Olimpia Bossi）表示，被捕3人作出「有意識的行為」（conscious action），擅自改動煞車系統，以防止纜車服務延誤。調查人員又發現，導致緊急煞掣失效的裝置，在斷纜時無法啟動。

他們面臨的控罪包括誤殺、「非故意災難」和「拆除儀器旨在防止災難導致傷害和非常嚴重的傷害」。檢察機關已沒收現場的閉路電視片段，片段顯示靠近山頂站的纜車，纜索斷裂時墜入山谷。

德新社

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