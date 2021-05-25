根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.67億、死亡人數超過347萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,316萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59萬。印度確診人數超過2,694萬，死亡人數超過30.7萬。巴西確診人數超過1,619萬，死亡人數超過45.2萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

抗疫里程碑：半數美國成人完成疫苗接種

美國白宮周二表示，已有半數美國成人完成接種COVID-19疫苗，是美國抗疫另一個重大里程碑。

白宮疫情數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）推文表示：「現在50%美國成人已完整接種。」這意味半數美國成人已接種兩劑Moderna或 BioNTech／輝瑞（Pfizer）疫苗，或是單劑強生（Johnson & Johnson）疫苗。

染疫死亡人數已超過50萬的美國，目前在疫苗接種量名列世界前茅。

美國3.32億人口中，目前有近50%打了至少一劑疫苗，不過由於民眾猶豫，目前接種速度放緩。

總統拜登設定7月4日前70%美國成人至少接種一劑疫苗的目標，目前的比例是將近62%。

Moderna稱其疫苗對青少年安全有效

美國藥廠Moderna周二表示，臨床測試結果顯示，其研發的疫苗對12至17歲青少年有效，且未出現新的或重大安全問題。

Moderna對3,732名介乎12至17歲青少年進行疫苗評估，其中2/3接種Moderna疫苗，剩下1/3打安慰劑。

先前第3期成人臨床試驗證實，Moderna疫苗防護力達94.1%，這次試驗主要目的是產生相當於先前試驗的免疫反應。

研究人員發現，在接種第2劑疫苗兩周後，疫苗接種組沒有人染疫，安慰劑組則出現4宗病例，根據Moderna成人臨床試驗的病例定義，顯示防護效力達100%。

研究人員也未發現新的安全問題。在注射第2劑疫苗後，最常見副作用包括頭痛、疲勞、身體痠痛、發冷。

Moderna疫苗已獲准使用於18歲以上成人，這次臨床試驗可能為該疫苗7月獲得緊急使用授權舖路，成為繼輝瑞（Pfizer）疫苗後，第二種獲准向學齡兒童接種的疫苗。

Moderna表示，將在6月初向美國食及藥物管理局（FDA）及全球其他監管機構，提交關於青少年的研究結果，爭取緊急使用授權。

路透社

美CDC：完成接種後中招個案「罕見」

美國疾控中心（CDC）周二表示，完成接種疫苗後染疫的個案仍屬罕見。

根據CDC數據，1.01億完成疫苗接種的美國人中，有10,300宗「突破感染個案」（breakthrough infections），比率約1/10,000。「突破病例」患者女性佔近2/3，患者年齡中位數為58，約25%無病徵，約10%要入院，2%病亡。

美聯社

越南單日確診再創新高 河內餐飲只限外賣

越南新增444宗本土病例，再創去年1月疫情爆發以來單日最高紀錄。首都河內周二要求餐廳中午12時起只限外賣，理髮店、美容院要暫停營業。

北江省（Bac Giang）有375人染疫，也刷新紀錄。越南4月下旬再現新一波本土疫情，迄今約1個月時間已有近2,800人確診。

越南官媒越通社（VNA）報道，河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）下令，全市餐廳只限外賣、不准堂食，居民必須停止娛樂活動，在公園與公共場所群聚、運動也被禁止。

朱玉英要求，自周二起從其他省市回到河內市的所有人，抵達河內後必須在24小時內進行健康申報。

河內市委書記丁進勇（Dinh Tien Dung）表示，目前河內市尚未考慮實施社交距離限制措施方案。

德新社／中央社

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