美國政府前日警告國民避免前往日本，指接種了COVID-19疫苗人士仍有機會感染到變種病毒。日本政府其後表示，美國的旅遊警告不會影響東京奧運舉行。

東京大阪新症漸減

日本的COVID-19新症雖跌至每日2,000多宗，比月初高峯減少近三分二，但仍受變種病毒威脅，前日更宣佈首次發現印度毒株。美國疾控中心前日指出基於日本目前狀況，完成接種疫苗人士仍有感染和傳播變種病毒風險，因此應完全避免前往日本。國務院更將前往日本的旅遊警示提升至第四級，指示國民「因應COVID-19，不要前往日本」。

日本早前已明確表示不會在東奧期間讓外國旅客入境，料華府的旅遊警告只影響運動員家屬、體育官員和其他相關人員。內閣官房長官加藤勝信昨日表示，華府的警示未禁止民眾在必要情況下赴日，美方亦已說明此事與美國奧運代表團的計劃無關，強調東奧不受影響。但《讀賣新聞》消息指，日本政府內部認為此事「很難說不會影響東奧」。

東京和大阪等地區新症個案逐漸減少，令人期待原定本月31日到期的緊急事態能盡快結束。消息指，政府打算再延長緊急事態數星期，在東奧開幕前進一步穩定疫情。

東京大學團隊推算東奧如何影響疫情的模型則發現，若東奧令人潮增加約10%，東京都9月第一周單日確診數字會比停辦奧運多約1,400宗，模型尚未計算印度變種病毒的影響。

美聯社/法新社/中央社