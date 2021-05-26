美國眾議院外交委員會民主黨籍主席米克斯（Gregory Meeks），周二提出應對中國競爭的法案，提升美國經濟競爭力，同時在人權問題上向北京施壓。法案內容包括增加對香港民主派人士的支援。

全長470頁的《確保美國全球領導地位及參與法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，EAGLE Act），涵蓋多個議題，包括增加投資推廣美國製造業、貿易、與盟友和夥伴合作，重新參與國際組織、認定中國對維吾爾少數族裔的方式為種族滅絕等。

法案亦包括增加對台灣和香港民主派人士支援的條文，同時授權檢討在美上市中國公司是否侵犯人權的幫兇。

法案亦會要求華府在氣候變化等有共同利益的範疇與中國合作。

法案指，美國須與盟友和夥伴緊密協調以便有效與中國競爭，包括鼓勵盟友和夥伴在制衡中國挑釁行為方面扮演更重要角色。

眾議院外交委員會一名助理表示，米克斯有意與委員會內的共和黨人合作，冀令法案最快下月在委員會過關，之後與其他委員會審議的法案整合，最終與參議院的法案整合。

參議院正辯論《戰略競爭法案》，提出在經濟、外交和人權等範圍應對中國的挑戰。民主黨籍參院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）聯同共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）等四人上周提出修正案，建議把提倡庇護香港人的《香港避風港法案》條文納入《戰略競爭法案》當中。梅嫩德斯形容美國在討論如何重整對華政策的同時，也不能忽略對港人的道義責任。

路透社

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