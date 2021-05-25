世界衞生大會（WHA）周二討論防範疫情時，美國及其他國家呼籲容許國際專家更深入調查疫情源頭及疫情爆發初期情況。有世衞專家支持重返中國進行跟進調查。

美國代表康尼迪克（Jeremy Konyndyk）強調，調查必須全面，而且由專家領導。歐盟、澳洲、日本等國則呼籲調查要交出更多成果。歐盟呼籲世衞繼續研究疫情起源，並要求世衞繼續研究疫情起源的所有假設，且要求世衞提出明確時間表，定期向會員國說明進展。歐盟表示只有徹底調查病毒起源及如何在人類中的傳播，才能協助世界充分理解和控制傳播，為未來做好預防和準備。

許多傳染病和病毒學專家認為Covid-19病毒約在2019年11月開始在武漢傳播。世衞和中國專家年初進行的聯合調查指出，最初由武漢出現的疫情，「很有可能」是經由動物傳染給人類，至於病毒由武漢實驗室外洩則是「極不可能」。美國、澳洲、加拿大等14國當時發表聯合聲明，指國際專家對疫情起源研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，因此當時世衞總幹事譚德塞說將盡快討論第二階段調查工作。

雖然包括美國疾控中心前主任雷德菲爾德等人也曾公開質疑疫情是源自中國實驗室，但美國政府消息人士承認至今無證據病毒源自武漢實驗室。不過，世界衞生大會開幕前夕，美國《華爾街日報》披露美國情報，中國科學院武漢病毒研究所三名研究員，2019年11月出現嚴重病情，並到醫院求診，時間點正是中國公開疫情前約一個月。這情報令疫情源頭問題再受關注。

世界衞生組織調查團成員、荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）周二表示，讓專家組重返中國，將有助收集更多有關疫情源頭的資料。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）認為應就疫源追根究柢，指世衞和中國必須向世界提供更明確的答案。

不過，《華爾街日報》周二報道，中國在WHA指出，在中國的調查已經完成，應將注意力轉到其他國家。

法新社／美聯社／中央社

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