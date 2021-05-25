昨日為美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警察跪頸致死案一周年，總統拜登邀請他的家屬到白宮會面。有黑人領袖斥拜登只搞政治騷，促請對方盡快兌現承諾，包括改革警隊。

由弗洛伊德家人成立的非牟利機構「弗洛伊德紀念基金會」，本周在明尼阿波利斯舉辦一系列周年紀念活動，周日已有大批示威者上街悼念。弗洛伊德家人將飛往首都華盛頓，與拜登進行私人會面，不設公眾採訪。白宮發言人普薩基形容，拜登渴望得知他們的想法，並聽取他們想說的話。

然而，「Dream Defenders」組織領袖勞倫德表示：「我相信與（弗洛伊德家屬）會面或類似的事，會是一場很好的政治騷，但這不是我們想要的改變。我們希望在公眾安全上有深入的轉變。」

拜登在美國大選期間刻意塑造成與前總統特朗普不同的路線，揚言要爭取種族平等。他曾親臨「黑人的命也是命」（BLM）示威現場，對示威者表達同情，亦邀請賀錦麗擔任副手，令對方成為首位黑人女副總統。

質疑管治班子白人居多

他早前向國會發表演說時，呼籲兩院在弗洛伊德案一周年前通過《弗洛伊德警務公義法案》。在涉事白人警察喬文被判謀殺罪成時，他亦指：「我們將會再做更多事，這將會是解決此結構性種族歧視的第一步。」

不過，拜登許下的種種承諾都未能兌現，或被質疑成效。他曾承諾上任一百日內成立全國警察監督委員會，但最後不了了之；雖然他的管治班子包括黑人及有色人種，但被質疑核心成員仍是白人居多。

他致力推動的《弗洛伊德法》暫僅獲眾院通過，兩黨參議員仍在是否廢除警隊免受民事訴訟的法律保護一事上爭論。該法包括禁止警方使用鎖頸方式制服疑犯、撥款訓練警員及建立有關警員行為不當的全國資料庫。

爭取落實《弗洛伊德法》

白宮試圖淡化拜登未能如期推動改革警隊。拜登高級顧問里士滿指：「雖然總統希望在一周年前通過，但有意義的討論仍在展開。比起憂慮限期將至，能達成有意義的法案才是更重要。」普薩基早前表示，拜登很想簽署落實此法，兩黨亦致力達成共識，爭取通過法案。

里士滿試圖轉移視線，稱反對者不應僅以國會能否通過改革警隊法案，來判斷華府在種族平等政策上的成效。他指出，拜登的疫情紓困方案中包括向農民撥款數十億美元，受惠的約四分一黑人，並稱有數據反映方案能減低黑人貧窮率，以及收窄黑人與白人疫苗接種率的差距。

美國《華盛頓郵報》/英國《衞報》