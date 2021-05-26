英國牛津/阿斯利康疫苗再出現死亡個案，當地一名35歲亞裔女子早前接種疫苗後，腦部動脈出現血栓症狀，入院14天後死亡。英媒形容這是阿斯利康疫苗首宗與動脈栓塞有關的個案，專家呼籲公眾在接種後一個月內留意身體狀況，如有暈眩、身體無力等症狀應馬上求醫，但強調疫苗引致血栓及中風的風險仍然極低。

今次研究由倫敦大學學院（UCL）醫療團隊進行，涉事的女死者在注射疫苗後6天因「大規模出血」入院，留院兩周後死亡。團隊亦研究另外兩名注射阿斯利康疫苗後中風的個案，他們分別是37歲白人女性和43歲亞裔男性，中風後獲救。

動脈血栓罕見 致缺血性中風

過往涉及阿斯利康疫苗的血栓個案均發生在靜脈，一旦負責向腦部供氧的動脈出現血栓，將可能導致缺血性中風。專家指一旦接種者出現缺血性中風迹象，可能會首先感到身體其中一邊乏力、暈眩、說話及走動困難等現象，若在接種疫苗後一個月內發生這些問題，便應盡快求醫。

領導研究的倫敦大學學院臨床神經學教授沃林（David Werring）稱，大部分涉及疫苗的血栓個案仍發生在靜脈，但承認科學家尚未找到造成血栓的原因，且動脈栓塞與由此造成的神經系統問題，亦可能與疫苗有關。

專家：疫苗血栓風險仍低於染病

官員強調疫苗引致的血栓風險非常低，且效益更大，因此繼續批准使用疫苗。不過，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）早前已調高建議接種阿斯利康疫苗的年齡，本月7日起只有40歲以上人士才會獲建議施打阿斯利康。專家亦指，目前疫苗血栓風險仍然極低，估計每注射10萬劑疫苗，才有1人會因此引致血栓，而英國每年本身也有約10萬宗中風個案。

沒有參與研究的劍橋大學臨床神經科學教授馬庫斯（Hugh Markus）表示，COVID-19感染者出現中風的機會本身亦達1.4%，可見染病造成的中風風險更大，強調疫苗造成血栓屬罕見現象，且發生機會也比感染COVID-19後引發的血栓低。

英國《每日電訊報》

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