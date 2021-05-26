持續逾一年的疫情嚴重打擊旅遊業，多次爆發疫情的郵輪運作更幾乎停頓，直至近月部分地區疫情稍緩才陸續放寬。新加坡去年推出中途不停泊任何港口的「無目的地」郵輪之旅，但近期受累疫情反彈而再次收緊船上防疫措施。美國疫控中心周二亦宣佈批准皇家加勒比郵輪下月起復航，冀為業界帶來一點曙光。

新加坡去年11月試驗恢復郵輪旅程，參與的兩艘郵輪分別是皇家加勒比郵輪旗下的「海洋量子號」，以及星夢郵輪的「世界夢號」，均以新加坡為母港。疫下旅程只在公海繞一圈而不設中途站，且僅接載新加坡居民。新加坡政府要求登船人士需接受COVID-19病毒測試，得到陰性結果才可上船，並要隨身攜帶攜手防疫器「合力追踪」（TraceTogether Token）或在手機安裝該應用程式。

疫情反彈 船上禁堂食

隨着新加坡近期疫情轉趨嚴峻，郵輪的防疫措施亦要收緊，可接載旅客人數將減至原設計容量的25%，旅客最多只可二人一房，船上餐廳暫停堂食，直至6月13日為止。星夢郵輪宣佈船上戶外活動暫停，亦停止所有不戴口罩進行的活動；皇家加勒比郵輪則收緊社交距離限制，公共區域每16平方米只可容納一人，室內表演觀眾人數減至50人。

新加坡的郵輪遊過去亦曾出現懷疑感染COVID-19個案，其中去年12月「海洋量子號」首次復航時，便有一名乘客懷疑染病，郵輪需要返航，其後證實屬虛驚。

美參與試航者需滿18歲

美國近期疫情明顯緩和，使去年3月起停業的郵輪終於有機會復航。美國疾控中心周二向皇家加勒比郵輪批出許可，准許它旗下的「海洋自由號」下月以試驗方式復航。

參與試航的乘客必須年滿18歲，當局不會強制他們接種疫苗，但未接種者需申報健康狀況，且要在登船前3至5天接受病毒測試，得到陰性結果才可上船。皇家加勒比郵輪形容過去15個月非常困難，「很高興終於能分享一些好消息」。

大馬台灣再叫停郵輪

在馬來西亞，麗星郵輪原定5月13日重開由檳城至浮羅交怡的「雙魚星號」，惟因大馬政府延長全國行動管制令，「雙魚星號」的航程亦要延期。台灣本來去年7月已開放郵輪復航，但近日因應防疫級別提升，星夢郵輪公司宣佈旗下「探索夢號」郵輪將暫停營運至下月8日。

《今日美國》/新加坡《聯合早報》/Seatrade Cruise News網站

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