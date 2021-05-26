（北美通訊）加拿大多倫多市政府周二早上宣佈，超過65%成年市民至少接種首劑疫苗。當局上周末在多倫多市政廳開設臨時疫苗接種中心，為二千多名市民接種，令全市接種率比安大略省政府預期更早達到首階段「開城」門檻。

多倫多衞生官狄維拉（Eileen de Villa）表示，「我們已經創下一個令人難以置信的里程碑，因為多倫多有65%成年人至少接種首劑疫苗，即代表每3個18歲或以上的市民當中，就有2個已接種疫苗。」她續稱，疫苗接種率急升，反映當局推廣方向正確，對未來推行抗疫策略有很大幫助。

多倫多市政府兩周前宣佈，只有5成合資格市民已接種疫苗。其後因疫苗供應充足，每天有近2萬人到不同的接受疫苗注射。接種人數在上周五一度放緩，更曾空出逾萬個預約名額，在多倫多市長莊德利（John Tory）呼籲下，接種人數再次增加，最後更令多倫多比安省省長福特（Doug Ford）預期提前一周達到65%接種率。

莊德利在新聞稿表示，多倫多市民努力提前達成省長福特定下的接種目標，而且會繼續為更多市民接種疫苗，「因為我們知道，接種疫苗速度越快，疫情亦會越快結束。」截至周二，多倫多已接種1,986,966劑疫苗，預計很快會突破200萬劑。

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