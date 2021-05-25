【本報訊】「被認罪」是專制政府常用的手段，在身心折磨下要被拘留人士在鏡頭前認罪，令一切看似合理。港人近年最歷歷在目的例子，當數銅鑼灣書店店長林榮基在內地被拘留多月後，鳳凰衞視2016年播出他的認罪「訪問」，稱他賣的書對社會有不良影響。林榮基後來擺脫中方人員，開記者會指片段「有導演有台詞」，要他熟背對着鏡頭說出來。

林榮基曾爆「有導演台詞」

2016年在北韓被指偷政治宣傳標語的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier），也被安排在鏡頭前聲淚俱下認錯和90度鞠躬懇求寬恕，但仍被判勞教15年，被囚時昏迷，2017年獲送回美國後不久就死亡。

歐洲自由電台自由身記者葉西彭科（Vladislav Yesypenko）今年3月在克里米亞被捕後，亦在法院指他遭受俄方電擊毒打和死亡威脅，被迫在鏡頭前供認為烏克蘭當間諜。

伊朗的「被認罪」事件則不時受網民創意反擊，前副總統阿布塔2009年被指煽動大規模街頭動亂，鏡頭前認罪後有個叫「看我認罪！」的網站面世，專供網民上載惡搞認罪片段。2018年有Instagram跳舞少女被捕和在國營電視台認「違反道德法規」後，網民紛上載跳舞片段抗議。