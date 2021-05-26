（北美通訊）根據美國司法部的文件披露，即使美國官員對北京的大外宣已提高警覺，但隸屬中共中央宣傳部的報章《中國日報》英文版《China Daily》，在過去6個月仍花了幾百萬元（美元，下同）在美國多份具公信力的報章雜誌刊登廣告，顯示中共仍未放棄，繼續不惜工本在美國進行大外宣。

美國保守派網媒《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）取得的司法部文件顯示，中共喉舌《中國日報》在過去6個月的廣告開支由330萬元大增到450萬元，增幅超過36%。當中包括《時代》雜誌（Time）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《金融時報》（Financial Times）和《外交政策》雜誌（Foreign Policy）合共超過160萬元的廣告費。而在加拿大報章《環球郵報》（The Globe and Mail）的廣告支出亦達33萬元。

另外，《中國日報》又以100萬元委託《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）和《侯斯頓紀事報》（Houston Chronicle）、《波士頓環球報》（Boston Globe）等多份美國報章，印製自家出版刊物。

《中國日報》是《時代》的新客戶，在網上版刊登《中國日報》的文章，標明是贊助內容（paid partner content），但未有提及廣告客戶與中國政府的從屬關係。新近的贊助內容，是美國前駐華公使傅瑞偉（Charles Freeman）的訪問，傅瑞偉談及他於1972年時以繙譯身份，陪同首位訪華美國總統尼克遜（Richard Nixon）到中國。他讚揚中國在過去近50年發展迅速，「我知道中國會改變，但我想像不到會變得這麼快和這麼多。」

傅瑞偉現於備受爭議的外交政策智庫「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）工作。研究所由兩大富豪索羅斯（George Soros）和科赫（Charles Koch）資助成立，研究所有學者曾為中國辯護，反駁新疆實施種族滅絕的說法。

多份美國報章曾因為刊登《中國日報》的宣傳專欄「中國觀察」（China Watch），大量發表讚揚中國經濟發展、地緣政治相關的親北京評論及文章，而被抨擊。《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》為免成為外宣一份子，近年先後和《中國日報》割席，《紐約時報》更在其網站刪除了幾百個《中國日報》的廣告。

《華盛頓自由燈塔》指出，那些無視華府警告、仍然與《中國日報》合作的美國報章，大部份都有財務問題。《洛杉磯時報》因為疫情導致廣告收入大減，而要求員工放無薪假；而《芝加哥論壇報》和《波士頓環球報》則長期虧蝕。

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