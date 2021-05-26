東京奧運將於7月開幕，但日本疫情遲遲未受控。新西蘭政府顧問兼公共衞生教授貝克（Michael Baker）周二表示，沒有理由在疫情期間舉行奧運，繼續下去是「荒謬」及危害性命。

奧塔哥大學專門研究流行病學的貝克（Michael Baker）說：「我覺得現在舉行奧運是荒謬。我意思是，如果你想想奧運的兩大特性，會有大量國際旅客及大型聚集，這兩種元素都與疫情不兼容。現在舉行奧運將造成人命損失，這是可以選擇（舉行或不舉行）的活動。我喜愛奧運，我真的感受到運動員努力訓練，但沒有原因、理由在此刻舉行奧運。」

日本東京和多個地區目前仍處於緊急事態宣言，當地只有5.2%人口已接種疫苗，跟抗疫成功恐怕仍有一段距離。貝克認為，唯一可安全繼續的方式，是類似澳洲及新西蘭般對病毒零容忍政策，包括關閉國際邊界及實施隔離。他說：「這會很嚴苛，（日本）可以這樣做，但他們沒有去做」。

現有抗疫方式屬高風險賭博 奧運肯定有疫情

貝克形容日本現行的應對方式是「非常高風險的賭博」，「當你有10萬人由全世界來到，他們（日本）肯定不會有一個沒有疫情的活動，這是肯定的」。

東京奧運目前預定於7月23日至8月8日舉行，日本政府及國際奧委會（International Olympic Committee）近期面對越來越大的呼聲，要求再度延後或取消奧運。國際奧委會則表示，會實施大型檢測及限制運動員與其他參與者的接觸。

日本奧委會：下月起為日本選手和教練免費接種

日本奧委會今天宣布，已跟輝瑞等藥廠談妥合約，將於6月1日起為參加東京奧運的日本選手和教練等1600人免費提供疫苗接種。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）日前曾說，預期80%以上的選手與教練將於奧運前完成接種疫苗。

路透社／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）