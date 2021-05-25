白羅斯流亡異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）與俄羅斯女友薩佩加（Sofia Sapega）周日被白羅斯「劫機擄人」後，普羅塔塞維奇定居波蘭的母親周二聲淚俱下懇求國際社會營求她的兒子。

納塔利亞（Natalia）說，自兒子被捕後，已兩晚沒有入眠，一直握着手機，希望收到兒子最新消息。她說：「他只是記者，只是一個孩子，但請大家伸出援手，請救救他！他們會殺掉他。」

納塔利亞與丈夫德米特里（Dmitri）相信26歲的普羅塔塞維奇被囚於白羅斯國家安全局（KGB）轄下拘留所。他們說律師周二要求見普羅塔塞維奇被拒，懷疑兒子受酷刑對待。德米特里說，白羅斯政府折磨人民的方式之一，是最後一刻才告訴你，至親被囚禁在哪裏。

他們說，從白羅斯當局周一發放的片段，見到普羅塔塞維奇有明顯被毆打過的痕迹。納塔利亞說兒子表現緊張，似掉了幾顆牙，左面頰和頸部有瘀痕，面頰瘀痕就算塗了粉也掩蓋不住，又指兒子可能曾被勒頸以套取口供。他說兒子在片段中「認罪」，似是讀稿或是被迫背稿。

納塔利亞擔心，白羅斯當局會通過虐待薩佩加來迫普羅塔塞維奇就範。

德米特里說，兒子和女友到希臘旅行，千算萬算也想不到，乘搭歐盟註冊客機，由一個歐盟成員國飛往另一歐盟成員國，途中竟然在白羅斯落網。

納塔利亞至今仍接受不到白羅斯出動戰機攔截兒子乘搭的瑞安航空客機，然後拘捕他，指那是「恐怖主義行為」。

俄羅斯外交部周二表示，23歲的薩佩加涉嫌去年8月至9月觸犯白羅斯刑事罪行條例，可能被起訴。她的父親表示，白羅斯當局延長薩佩加的拘留期兩個月。

通訊軟件Telegram一個親白羅斯總統盧卡申科頻道，周二播出自稱薩佩加的女子坐在椅子的片段。她承認是Telegram一個公開白羅斯執法人員個人資料頻道的編輯。

薩佩加的媽媽說女兒無辜，只是在錯誤時間出現在錯誤地方，目前只能寄望奇蹟出現，令女兒獲救。

事件繼續引起國際迴響。英國政府發言人周二表示，下月七國集團峯會（G7）會討論白羅斯這次魯莽危險行為。法國總統表示有意邀請白羅斯反對派與會，但英國表示暫無此計劃。

白宮發言人周二表示，美俄峯會下月在日內瓦舉行時，白羅斯迫降瑞安客機事件也是議題之一。

加拿大總理杜魯多周二指白羅斯行為可恥，研究對該國制裁加碼。同時，白羅斯宣佈9月1日起關閉駐渥太華大使館，未有提供原因。

法新社／德新社／路透社

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