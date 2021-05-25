印度變種病毒株導致英格蘭一些地區疫情升溫，為免影響英格蘭在6月21日全面解封計劃，政府上周五罕有地只更新網站指引而沒有宣佈之下，要求民眾如非必要不要出入萊斯特等八個地區，區內民眾也禁止室內群聚。不過，政府做法令公眾大感混亂，亦遭到國會議員和當地議員批評。政府周二晚終於更新指引，澄清並無「封城」，只要求公眾「盡量避免」出入該八區。

政府上周五在網站悄悄更新指引，要求萊斯特（Leicester）、柯克利斯（Kirklees）、貝德福（Bedford）、布拉克本－達爾文（Blackburn with Darwen）、博羅（Borough）、伯恩利－博羅（Burnley Borough）、豪恩斯洛倫敦自治市（London Borough of Hounslow）、北泰恩賽德（North Tyneside）等地區的民眾避免室內群聚，但卻未公開宣佈新指引，也沒有呼籲大眾要「格外小心」。

題為「可以做與不可以做的事項」的公告，建議8個被列為新變種病毒疫情升溫區域的民眾，盡可能在室外與人見面，盡可能在家工作，和沒有同住的人見面要相隔2米；同時，避免出入這八區。公告也表示，民眾若是確診，每周可以進行兩次免費檢測，並鼓勵大眾接獲通知後立刻接種疫苗。

首相發言人否認這是一次秘密的區域性封鎖。首相發言人表示，政府希望大眾「自行判斷」，而非「下達法令」。

受「隱形封城令」影響的區域，人口超過200萬。新指引適用地區許多市議員以至國會議員都表示，政府沒有事先諮詢他們。有地方政府甚至表示，直到周一才知道新指引。市議員周二與官員開會後，重申沒有實施封城。

英國政府之前在5月14日建議民眾，若非必要請勿前往大曼徹斯特郡的博爾頓（Bolton），以及鄰近布萊克本（Blackburn）等地區，也建議當地民眾盡可能在室外見面。

博爾頓在5月20日一周，每10萬人中有451例確診感染印度變種病毒，是英格蘭確診比例最高的地區。根據最新數據，英國315個行政區當中，目前有151個區域出現印度變種病毒株確診病例，印度變種病毒株經取代英國變種病毒株，成為英國目前最流行的Covid-19病毒株。

英國的每日確診人數雖然仍高，但死亡人數大幅降低。根據最新數據，過去24小時有2,439人確診，3人病故，住院人數為908人，整體均呈現下滑趨勢。

英國廣播公司／英國《每日郵報》／中央社

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