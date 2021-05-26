（北美通訊）米拉梅沙市（Mira Mesa）是加州聖地牙哥（San Diego）最大的菲律賓社區，市內每三個居民中就有一個是亞裔。為應對針對亞裔的暴力事件，米拉梅沙市宣佈加入全國性反仇恨亞裔的「黃哨子」運動，希望引起更多人關注，發揮互助精神。

本身是菲律賓裔的聖地牙哥市議員凱特（Chris Cate），周一出席米拉梅沙市的「黃哨子」運動啟動儀式，他表示「黃哨子」是居民，特別是長者，在遇到襲擊時可以向其他人求救的最佳工具。

對於有網民質疑黃色帶有種族色彩，凱特不以為然，認為黃色應該被視為團結的顏色。「我認為我們正在努力扭轉這種偏見，並突出黃色的美學、它的含意，以及對所有亞裔美國人的意義。」

聖地牙哥亞太島民美國公共事務主席劉麗容（Lilly Cheng）則希望，「黃哨子」運動可以扭轉外界對黃色的偏見，不再稱之為黃禍（Yellow Peril）而是黃色驕傲（yellow pride）。

大會向出席活動人士、附近餐廳和商店的顧客，派發「黃哨子」，全日共送出250多個。有餐廳顧客表示支持運動，「我對越來越多針對亞裔的暴力感到很沮喪，而『黃哨子』運動正正是我們現在所需要的，有助提高公眾意識。」

「黃哨子」運動由華裔考古學家徐心眉（Agnes Hsu-Tang）和丈夫唐騮千（Oscar Tang）及多名朋友於4月19日「愛國者節」（Patriots’ Day）發起，認為哨子代表團結和自我保護，也是向全體美國人發出警報和求救的象徵，同時呼籲亞裔受害人，不要就暴力事件保持沉默。在運動啟動個多月以來，送出的哨子已多達20萬個。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）