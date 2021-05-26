（北美通訊）「成交價比叫價高出五萬（美元、下同）至15萬元，有些更是全現金，真的很難競爭！」這對美國年輕夫婦的心聲，是不少準備「上車」買家縮影。在低利率環境下，全美樓市暢旺，以南加州為例，自去年3月疫情爆發至今，當地樓價已急升23％；由於樓盤有限，買家需求殷切，房屋供不應求，更屢屢出現一屋60、70個買家搶購的盛況。

駐洛杉磯記者：張紫茵

新一輪上車熱潮由新世代主導，30歲的Andy及29歲的Aileen是其中之一。結婚三年來，這對年輕夫婦一直以1,900元租住細小單位，同時儲起首期；今年，二人打算組織小家庭，立定決心買樓，由2月中起，他們每周睇樓三至四次，亦多次出價，但至今仍然顆粒無收。

Alieen表示，「一開始找房子，希望最少有1,500呎，最少三房兩廁或更多；因為丈夫在家工作，希望有一個房間作辦公室，一間睡房，一間留給日後的孩子。但現在我們慢慢妥協，少於1,500呎亦可，或者共用一個廁所。Andy的辦公桌也可以放在客廳，為了買到我們第一幢房子，我們要慢慢妥協。」

二人最初預算約70萬元，在南加州聖蓋博市（San Gabriel）﹑亞罕布拉（Alhambra）置業；但由於樓盤有限，他們被迫把睇樓範圍，延伸到附近的亞凱迪亞（Arcadia）﹑天普市（Temple City）等距離工作地點較遠城市，並調高預算至90萬，甚至放棄本來想買較新房子的念頭。

就算作出種種妥協，連月來，這對夫婦已先後五次出價，而且每次出價皆高於叫價，仍然無功而還，「其中一間有65個買家搶購，原本我們感覺良好，以為有機會，因為已經出很高價錢，比定價高很多，但最終賣家甚至不願意還價（counter offer），我們花了幾日時間才消化到這個失落感。」Alieen坦言，除了遇到20個至60個對手，同時搶購一間屋的盛況，也有非常強勢買家、以全現金支付「截糊」，使他們相當氣餒，「見到成交價比叫價高出五萬元至15萬元，有些更是全現金，真的很難競爭。」

他們皆表示，除非樓價上升到不能負擔的地步，即使上車路困難重重，他們仍會繼續嘗試，目標在年內覓得安樂窩。

在洛杉磯當了17年地產經紀Samantha Lee說，對上一次買樓熱潮，已要追溯至2006年，但目前的房屋供求失衡問題更嚴重，「金融風暴後，很多銀行改變房貸標準，因此這次買家都很有實力，甚至很多是全現金，相比（上次高峯）這次的買家來得更強。」她又指，目前銀行利率更低，而入市的買家，大多都是自住，「我沒有水晶球，不知道未來怎樣，數據來說很多買家都有淨資產，不覺得會像2008年的（樓市）泡沫。」

Samantha表示，最近有客人看中一間叫價80萬元的房子，出價90萬元不得要領，後來，她再打聽到有人出價100萬元，同樣無功而回，最終該房子收到31個出價，目前仍未完成交易。

由於出價往往跟不上成交價，不少渴望上車的買家，質疑經紀有意壓低賣家定價，以做出競購的現象。但Samantha否認這個說法，並解釋指，經紀把房子放盤時，只是按附近類似成交定價，但由於市場上買家太多，一、兩個月後的成交價已經不貼市；此外，在多個買家出價競投的情況下，不少人願意出更高價錢來競投，使成交價格遠遠超出定價。

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