中國外交官近年對外國擺出強硬鷹派的姿態，被形容為「戰狼外交」。英國《泰晤士報》周一發表長篇幅文章，指出中國的「戰狼外交官」近期屢次發表不符外交慣例的言論，形容他們是「勇猛的新血」，且「正在全球怒髮衝冠」。文章引述分析指，「戰狼外交」源於中國崛起的論述，但實際效果欠奉，更打擊中國與外國的關係。

《泰晤士報》指出，中國外交官員昔日奉行鄧小平年代的「韜光養晦」方針，緊跟官方聲明口徑、不輕易發表評論，但這局面在中國國家主席習近平掌權約5年後開始出現變化，形容中方官員與外國公開衝突，已背離過往嚴肅、講求禮節的外交慣例。

中美會談成近期「代表作」

近期中國「戰狼外交」的最顯著例子，要數到3月中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅在美國阿拉斯加會晤美卿布林肯，中方在開場白以強硬措辭批評美國，楊潔篪當時聲稱美國「屠殺」黑人，來回應美方對維吾爾人權問題的質疑。另外，中國駐法國大使盧沙野3月曾以「小流氓」等字眼辱罵法國學者；中國駐捷克大使早前亦不滿捷克官員與台灣友好，要求禁止台灣代表出席布拉格的新年聚會。

文章提到「戰狼」一詞，源自中國民族主義電影《戰狼》。而習近平近年尋求改變中國的國際地位，一眾「戰狼外交官」亦不再單單就外國對華的指控辯護，而是反過來主動攻擊外國官員以至民間人士，質疑西方體制比不上中國專制統治。中國官媒《環球時報》早前亦指，戰狼外交背後反映中國與西方的實力變化，形容隨着中國國際地位提升，中方應清晰地捍衞其利益。

地緣政治亦促使中國外交官員作風改變，中國駐孟加拉大使上周突以強烈措辭，警告孟加拉政府不要加入美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）。但其實孟加拉政府過往從沒表示有意加入，據報孟加拉部分官員亦對中方表態感震驚。

外交戰狼大多官運亨通

文章特別點名中國外交部發言人趙立堅，形容他是「好戰的發言人」，趙立堅亦率先開設twitter賬戶，成為「網上戰狼外交」的先驅，如今中國已有189名高級外交官擁有twitter賬戶，每月發表數以百計帖文，其中趙立堅的帖文大多圍繞涉及美國的指控，包括宣稱「可能是美軍把疫情帶到武漢」。趙立堅也在外交部記者會上發表過不少激烈言論，例如在回應香港問題時曾揚言「五眼聯盟」要「小心眼睛被戳瞎」。

英國前駐華外交官彭朝思（Charles Parton）指出，儘管「戰狼」外交官多次導致中國與其他國家關係惡化，但他們不但沒被制止，更屢獲嘉許及晉升，例如盧沙野擔任駐加拿大大使時，就孟晚舟案批評加拿大存在「西方優越及白人至上主義」，但無阻其仕途，去年調任駐法大使。盧沙野強調他只是展現中國的自信，屬於「主動外交」（proactive diplomacy）而非侵犯別國。

專家：戰狼源於恐懼與野心

曾著書研究中國戰狼外交的彭博社前駐華記者馬丁（Peter Martin）表示，中國外交方針的轉變源於習近平的個人信仰，形容戰狼外交源自恐懼和野心，而對外交官而言，戰狼是最容易滿足習近平的方式，亦即是強而有力地在國際舞台上提出中國利益的主張，但沒證據顯示戰狼外交有何效益。

《泰晤士報》亦指，戰狼外交在外國不得人心，並以中國駐英國前大使劉曉明為例，指其在twitter發表的帖文逾半只是由假賬戶轉載，且戰狼外交官亦禁不起在電視節目等傳統平台面對質問，劉曉明去年在英國廣播公司（BBC）的節目上更被主持人問得啞口無言。彭朝思直言，目前中國已把外交成果放在次要位置，戰狼外交的重點是滿足中國崛起、西方衰落的論述，形容「在國內戰線面前，一切也變得次要」。

英國《泰晤士報》

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