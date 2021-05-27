巴西北部城鎮伊塔波亞（Itapoa）早前有一頭海豚屍體沖上岸，當地專家檢查時發現，牠其中一邊鰭遭一條女裝內褲纏上，內褲更把皮膚鎅至幾乎見骨。專家相信是該條內褲導致海豚游泳和覓食受阻，最終死亡，反映衣物等紡織品一旦被棄至海中，將危害海洋生物性命。

阻游泳覓食 長期虛弱過瘦

擱淺的海豚屬雌性圭亞那豚，多在中南美洲東部海域出沒，長約1.4米、重約32.2公斤，5月16日被沖上岸，當時牠的左鰭上緊緊地纏着一條女裝內褲，該條內褲外觀大致完整，且已深深勒入海豚肉中。專家事後為海豚驗屍，顯示牠長期虛弱和過瘦，亦有大量寄生蟲和肺炎，牠的面部及噴氣孔附近亦有被刺網弄傷的痕迹。

參與驗屍的獸醫加利亞諾內（Giulia Gaglianone）稱，海豚應是在牠更年幼時已被內褲纏上，隨着牠的皮膚在內褲附近繼續生長，海豚鰭邊因而出現長期傷口，削弱其游泳和覓食能力。

專家指出，紡織品即使是用上棉、麻和絲等天然物料，亦要花上多個月才能在海中分解，若使用合成纖維，分解時間更需數百年，威脅海洋生物安全。

英國《每日郵報》

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