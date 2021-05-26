通訊軟件WhatsApp年初推出新私隱條款，惹來全球使用者不滿，更觸發用戶大舉轉移至Signal等其他平台，WhatsApp其後宣佈「暫緩」新條款生效時間至5月15日，期限早已屆滿。WhatsApp發表最新聲明，表示經過與政府及私隱權倡議者商討，決定用戶即使現在不接受新條款，也不會限制其功能。

WhatsApp在最新聲明表示，現時未有計劃限制用戶的功能，「我們將持續提醒用戶有關更新，同時當用戶使用選擇性的功能，例如與正在接受Facebook支持的企業進行交流」。WhatsApp月初在期限屆滿前，表示一旦用戶沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用，但賬號不會被移除，同時一直提醒用戶接受新條款。

香港個人資料私隱專員公署歡迎WhatsApp決定

香港個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲周三發表新聞稿，表示歡迎WhatsApp接納建議，為用戶提供可行方案。

鍾麗玲指署方自2021年1月一直聯絡WhatsApp總公司代表，反映用戶對新使用條款及私隱政策的關注。「我欣悉WhatsApp調整其政策以回應用戶的關注。」私隱專員鼓勵WhatsApp繼續向用戶提供充分的資訊及解說。

另外，印度政府上周要求WhatsApp撤回新私隱政策後，要同時執行新的《科技資訊法》，否則不排除採取法律行動。《路透社》引述消息人士指，WhatsApp反向印度政府提出法律訴訟，指控新法侵犯私隱。

Whatsapp現時在印度有超過4億名用戶，據報指出，當地法律要求WhatsApp揭露被合理懷疑犯法人的對話內容，但Whatsapp表示消息是經過加密，只有發送人及接受者才能看到，因而向德里高等法院提出訴訟。

香港個人資料私隱專員公署／thenextweb.com

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