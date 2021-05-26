（北美通訊）疫情改變了美國人對居住的要求，加上息率仍然偏低，美國樓市逆市飆升。過往一些乏人問津、長期空置的廉價房屋亦有價有市，且價格升幅驚人。雖然這些地區的房價，仍然處於全美平均樓價水平下，但有團體擔心，樓價上升將影響區內居民，並且會令年輕人和首次置業人士越來越難「上車」。

疫情下，多個州分和大城市封城，刺激富裕買家添置渡假屋，或小家庭由城市住宅，搬到郊區大屋，推動首次置業人士和投資者入市。需求增加下，過往冷門的地區如底特律、克利夫蘭或俄亥俄的揚斯敦（Youngstown）也受到青睞。這些地區的房屋售價可以低至幾千元（美元、下同），但需要大量維修，而且不能申請按揭貸款。

《華爾街日報》委托CoreLogic調查顯示，2018年價格中位數在10萬元以下的美國郵政編碼（ZIP Codes）地區，房價在過去三年來升值了42%。在底特律最便宜的郵政編碼區，2018年初樓價中位數為4.55萬元，三年來升值了113%，遠遠超越同市其他郵政編碼地區。

樓價上升改變了底特律樓市，市內原本有成千上萬狀況欠佳的空置物業，但單在今年首季就售出1,091個，比去年同期增加一倍以上。底特律土地銀行管理局（The Detroit Land Bank Authority）表示，由於房屋需求增加，300間屋逃離被清拆命運。地產網站Zillow數據指，截至4月底12個月內，底特律樓價升了24%，但同時令到很多潛在買家「上車」無望。

汽車製造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）顧問丹尼爾斯（Tekeela Daniels）去年11月開始透過地產代理置業，至今仍未成功。很多底價僅1,000元的房屋，往往有人出價數萬元，令丹尼爾斯每次都競投失敗。

樓價高升同樣影響翻新轉售的投資者。來自克利夫蘭的埃文斯（Lisa N. Evans）和拍檔，過往翻新和轉售了十多間房屋，但隨着樓價和建築材料上升，他們的利潤逐步被蠶食，並計劃轉移到樓價更便宜的揚斯敦碰運氣。

從事裝修判頭的小佐敦（James Jordan Jr.），去年打算在家鄉揚斯敦購買舊屋，翻新後轉售。他最先瀏覽Zillow網頁，發現許多狀況極差的房屋都標價三萬至四萬元，對此不以為然。（據Zillow估計，揚斯敦典型房屋價格，今年4月已升穿3.8萬，比去年同期增長26%。）

於是，小佐敦改往專門管理和出售鎮內空置物業的馬洪寧縣土地銀行（Mahoning County Land Bank）尋找目標，最後於去年9月，以3,000元購入東部一間屋。區內大部份房屋空置，而他購置的房屋位處街角，擁有四間房。小佐敦約花了5,000元，重鋪水管、除霉、換掉舊地氈並替牆壁翻新髹油。屋子變得煥然一新後，他也改變了主意，不再轉售，改為自住，並出售另一間更近市中心的房屋，原因是可以賺得更多。

馬洪寧縣土地銀行執行總監弗洛拉（Debora Flora）表示，買家通常是「樓換樓」的本地居民，間中有本地或外州來的投資者。因為房屋價格處於非常低水平，幾乎不可能獲得按揭貸款，而且翻新費用往往要幾萬元，所以很多時會落入資金較雄厚的投資者手中。致力翻新房屋並振興社區的非牟利機構揚斯敦社區發展公司（Youngstown Neighbourhood Development ）指，由於樓價上升，屋子翻新後出售有利可圖，吸引更多投資者入市，有利地區經濟。

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