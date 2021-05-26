英國首相約翰遜的前首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）於當地時間周三，就抗疫政策到國會接受議員質詢。英媒報道，甘明斯料將在會上披露約翰遜去年秋季抗拒再實施居家封鎖措施，更表示「COVID-19只會殺死80歲以上的人」，又曾以「功夫流感」（Kung-flu）來稱呼COVID-19。

甘明斯曾經被視為約翰遜的得力助手，在2016年脫歐公投和2019年英國大選均立下大功，去年卻突然被辭退，就此跟約翰遜反目，估計他周三到國會作證時將披露對約翰遜不利的資訊。在本月較早前，甘明斯表示英國本可妥善抗疫，但疫情之後淪為災難，強調若起初處理得好，英國本不必實施第二及第三輪居家令。

批政府無計劃 拒聽年輕科學家建議

英國獨立電視台（ITV）引述消息指，甘明斯將談及去年秋季英國爆發第二波疫情後，約翰遜拖延實施居家令的始末，包括約翰遜曾稱COVID-19只會殺死80歲以上長者。《每日郵報》則指，甘明斯會披露約翰遜染病前，曾提出親身在電視鏡頭前直播接受注射病毒，以示病毒危害低，並以「功夫流感」形容COVID-19。

甘明斯形容政府官員未能吸取亞洲早期抗疫教訓，並拒絕聽從年輕科學家建議，行事作風過度官僚，欠缺透明度，英國傳媒整體也沒仔細審視政府的行動。甘明斯周二也在twitter發文，批評英國政府在去年春季出現首波疫情時，未能提供足夠隔離及社會服務支援，屬嚴重失敗，政府亦對疫情爆發毫無應變方案。

甘明斯爆疫時任高職

不過去年疫情爆發時，甘明斯仍屬首相府高級顧問，英媒直指他難以完全撇清抗疫不力的責任。一名官員坦言，甘明斯常自我吹噓為「大內總管」，甚至指自己的權力比首相更大，形容他現時反過來批評約翰遜和其他高官，令人感到奇怪。甘明斯去年亦被揭發多次違反居家令。

首相府未回應相關報道，僅稱疫情是嚴峻考驗，現階段會繼續全力推動經濟復蘇，並繼續向全球各地分發疫苗，強調政府在疫情至今一直以拯救生命為優先，並要守護國民保健服務（NHS），以至英國人民生命。

英國《每日電訊報》/路透社

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