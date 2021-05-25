美國阿肯色州一名非裔殺人犯2017年面臨死刑處決，到行刑前最後一刻他仍然堅稱自己是無辜。儘管他的生命消逝，但其家人和律師團隊未有放棄，一直搜集證據，直到最近DNA檢測終於有報告，指出兇器上有另一個人的DNA，令人質疑他是否枉死。

德爾李（Ledell Lee）1995年被裁定謀殺26歲女子里斯（Debra Reese）罪成，判處死刑。他行刑前接受英國廣播公司（BBC）訪問時說︰「我的臨終遺言一直都是︰我是一個無辜的人。」

憑3人目擊定罪 缺乏直接物證

在他死後四年，案情終於有突破發展。德爾李家人的代表律師，包括幫助被錯判人士的非牟利組織「無辜計劃」和美國公民自由聯盟，受委托對殺死里斯的兇器木棍手柄進行DNA化驗，結果找到第三者的DNA，可惜比對全國資料庫卻無法找到配對的人。這個人的DNA也在包裹兇器的染血白裇衫上找到，可是不清楚這些DNA是來自血液抑或皮膚細胞等其他生物證據。在現場找到的六根頭髮，經DNA檢測亦發現其中五根都與德爾李無關。

德爾李的代表律師肖特（Lee Short）說︰「我想，如果這些化驗結果在他被處死前就獲得，他可能尚在人間。」而「無辜計劃」早在2020年1月就發聲明指，根本沒有物證直接證明德爾李與里斯的謀殺案有關，兇器上的DNA檢測亦顯示不到與他有「確鑿」的關連。

里斯在1993年被發現遭到殺害，多名鄰居都向調查員表示曾見到德爾李在附近，德爾李1995年被定罪，2017年4月20日被執行死刑。他的律師為了阻止行刑，曾要求為證物進行DNA化驗，但遭到拒絕。肖特說︰「法官給出的理由是化驗並不重要，因為有三個人見到德爾李在事發的社區，所以DNA檢測並不重要。」

被質疑趕在死刑毒針逾期前處決

阿肯色州供應的致命注射藥劑在2017年4月底就會逾期，肖特說，如果當時批准化驗DNA，當局就會暫停執行死刑等候化驗報告，到有報告時相信藥劑已經過期。而阿肯色州官員當時表示，不肯定將來會否獲得補充致命藥劑。

當時拒絕暫停執行死刑進行DNA化驗的巡迴法官賴特（Herbert Wright）表示，藥劑過期與否不會影響他的決定，自言只會考慮證據會否改變裁決結果，並認為化驗不會改變對德爾李的裁決。賴特又指出，德爾里多年來要求進行這類DNA化驗，但其律師一直沒有理會，到行刑前數天才突然提出化驗要求。

阿肯色州總檢察長拉特利奇（Leslie Rutledge）亦堅稱，德爾李是「合法處死」，有目擊證人見到他走進里斯家中，20分鐘後「步履不穩地」離開，她絕對支持法官和法庭的裁決。

美國有線新聞網絡

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