【砌詞狡辯】

白羅斯盧卡申科政權前日播出落網的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）「被認罪」片段，其額頭有明顯瘀傷。當局聲稱迫降載着他的歐盟客機到明斯克，是因為收到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的炸彈恐嚇，但歐盟不接受這個解釋，中斷雙方航空交通及凍結30億歐元（285億港元）的投資計劃報復，美國總統拜登亦指示白宮採取配合行動。

在30秒的短片中，神情緊張的普羅塔塞維奇自稱健康良好，並已供認煽動去年在白羅斯爆發的反盧卡申科騷亂，他又指在看守所獲得「正確及依法」的待遇。

不過，外界相信他是在鏡頭前被迫認罪，其父親在波蘭接受訪問時坦言，非常擔心兒子的安危，不相信他是自願拍片，懷疑兒子鼻樑遭人打斷，臉上厚厚的脂粉根本欲蓋彌彰，又指「他很緊張，以不常用的方式說話，他從未這樣說話，很明顯他是讀出外人要他說的話」。

哈馬斯否認炸彈恐嚇

白羅斯總統盧卡申科周日出動戰機攔截一架載着百多人的瑞安航空客機，以機上有炸彈為由，迫令客機轉飛明斯克，然後拘捕機上的普羅塔塞維奇及女友薩佩加，兩人原定前往立陶宛。26歲的普羅塔塞維奇自2019年起已流亡海外，但一直在社交平台Telegram經營抗爭頻道，被盧卡申科視為眼中釘。據報，薩佩加關在臭名昭著的奧克雷斯蒂娜監獄。

白羅斯公然劫機擄人，運輸部長西科斯基前日解畫，聲稱曾接到線報，哈馬斯在機上放置了炸彈，威脅歐盟要停止支持以色列云云。不過，剛與以色列達成停火的哈馬斯斷然否認。一直尋求解放巴勒斯坦的哈馬斯，雖然被標籤為恐怖組織，但從未試過在以、巴以外的地方發動襲擊，也難怪歐盟龍頭的德國總理默克爾對白羅斯的講法感到「匪夷所思」。

歐盟關領空促放人

歐盟27國領袖在峯會一致要求盧卡申科立即放人，並向白羅斯關閉領空報復，布魯塞爾要求區內航空公司繞開白羅斯航道，又禁止白羅斯的客機使用歐盟的機場。

歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈凍結對白羅斯的30億歐元投資計劃。歐洲理事會主席米歇爾矢言「不會容忍任何人以無辜平民的生命作賭注」。跟歐盟關係密切的英國及烏克蘭決定跟隨布魯塞爾的做法。新加坡航空也表示會調整部份飛行路線。

美國總統拜登則聲援歐盟，譴責白羅斯迫降客機，拘捕普羅塔塞維奇及要他拍認罪片段都是令人髮指，他已指示白宮官員研究配合歐盟的措施，追究白羅斯的責任。歐洲局勢轉趨緊張之際，白宮宣佈拜登下月16日與盧卡申科的盟友、俄羅斯總統普京在日內瓦舉行峯會。

美聯社