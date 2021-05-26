東京奧運大會指定合作夥伴《朝日新聞》在周三社論呼籲取消東奧，理由是疫情引發公眾安全風險，並令醫療系統緊張。

社論呼籲首相菅義偉平心靜氣並以客觀態度評估形勢後，決定取消今夏奧運。

不過，國際奧委會資深委員龐德（Dick Pound）接受美國有線新聞網絡訪問時表示，相信「取消奧運」選項已不在考慮之列，所有迹象亦顯示運動員可在「氣泡」內比賽，惟他也不敢保證一切安全無虞。

距離東奧開幕不足兩個月，美國政府周一以日本疫情惡化為由，把對日旅遊警戒級別由第三級「三思而後行」提高至最嚴重的第四級「請勿前往」。美國奧委會隨後發表聲明，稱國務院的警告級別調整不會影響美國運動員參賽。

日本內閣官房長官加藤勝信周二表示，美國對日旅警不會影響東奧的舉辦。他說：「我們相信美國支持日本政府決心舉辦奧運會的立場並沒有改變。」

路透社／美國有線新聞網絡／新華社

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