白羅斯流亡異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）周日乘搭的瑞安航空（Ryanair）客機，被白羅斯戰機攔截迫降明斯克，他之後被白羅斯執法人員登機拘捕。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周三表示，有外部勢力藉事件向其發動「混合戰爭」，而這些針對白羅斯的「攻擊」已超越「紅線」。

盧卡申科周三在國會發言，表示他依法行事及依循所有國際慣例，指摘西方利用事件發動「混合戰爭」，並錯誤描繪他的應對方式。他說：「如我們所料，我們國內外幸災樂禍的人已改變攻擊國家的方式。他們已跨越很多紅線、常理及人類道德的界線。」

盧卡申科為迫降客機的指控辯護，「我們採取合法行動以保護我們的人民」，「米格29戰鬥機迫使民航機降落在明斯克，這是一個徹頭徹尾的謊言」。俄羅斯塔斯社亦報道，盧卡申科指被捕的記者曾在白羅斯策劃「流血叛亂」。普羅塔塞維奇去年11月被當局列入恐怖分子監察名單。

俄羅斯克里姆林宮周三表示，沒有理由不相信白羅斯方面的解釋。

流亡立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）周三指，反對派正準備在白俄羅斯發動一項新階段的反政府示威。她在社交網指：「沒有什麼好等待的，我們必須徹底的制止此種恐怖。」

當局播放普羅塔塞維奇女友「認罪」片

普羅塔塞維奇的女友薩佩加（Sofia Sapega）也在今次事件被捕，繼當局公開普羅塔塞維奇「認罪」片後，通訊軟件Telegram一個親白羅斯總統盧卡申科頻道，周二播出自稱薩佩加的女子坐在椅子的片段。她承認是Telegram一個公開白羅斯執法人員個人資料頻道的編輯。

俄羅斯外交部周二表示，23歲的薩佩加涉嫌去年8月至9月觸犯白羅斯刑事罪行條例，可能被起訴。她的父親表示，白羅斯當局延長薩佩加的拘留期兩個月。薩佩加的媽媽說女兒無辜，只是在錯誤時間出現在錯誤地方，目前只能寄望奇蹟出現，令女兒獲救。

德國政府周三以最強烈的措辭，譴責白羅斯異見記者的認罪片，「我們以最強烈的措辭譴責白俄羅斯統治者的做法，是以所謂的『認罪』公開羞辱囚犯」。

歐盟呼籲航空公司避免飛越白羅斯領空

歐盟航空安全局（The European Union Aviation Safety Agency）周三呼籲航空公司避免飛越白羅斯領空，表示瑞安航空客機被迫降事件，令人懷疑白羅斯提供安全導航的能力。

多間航空公司周二已自行宣佈停飛白羅斯領空。法國航空（Air France）宣佈會停飛途經白羅斯領空的航班；芬蘭航空（Finnair）就表示飛越白羅斯的航機將繞道。拉脫維亞airBaltic航空公司、北歐航空公司（SAS）、塞浦路斯註冊Avia Solutions旗下的立陶宛航空公司、波蘭LOT、匈牙利Wizzair航空公司的班機也不會飛越白羅斯領空。德國漢莎航空和荷蘭皇家航空（KLM）亦表示會暫停飛越白羅斯領空。

英國政府周一指發佈指示，要求航空公司避開白羅斯空域，同時即時暫停白羅斯國營航空公司Belavia的飛行許可證。烏克蘭周一宣佈暫停所有來往白羅斯的航班。新加坡航空亦會避開有關空域。

法新社／路透社／《蘋果》資料室

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