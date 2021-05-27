根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.68億、死亡人數超過349萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,319萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.1萬。印度確診人數超過2,715萬，死亡人數超過31萬。巴西確診人數超過1,627萬，死亡人數超過45.4萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

澳洲維省第四度封鎖

澳洲人口第二多省分維多利亞周四午夜起第四度「封城」，為期七天，以遏止首府墨爾本蔓延迅速的疫情，封鎖其間公眾如非必要不應外出，聚會禁止，只准離開家門不超過5公里範圍。

當局至今發現26宗確診個案，警告公眾有150處地點若到過可能會感染病毒。民眾擔心這波疫情與去年的第二波相似。該波疫情導致逾2萬人中招，820人病亡。

英國廣播公司

日逾600萬人接種輝瑞疫苗85死

日本厚生勞動省昨表示，截至上周五有逾601.6萬人接種美國輝瑞藥廠的疫苗，其中85人死亡，認為輝瑞疫苗沒有重大安全問題，將繼續接種計劃。

當局指接種疫苗後死亡人士介乎25歲到102歲，有78%是65歲以上長者，死因多為腦中風或心臟衰竭。

另政府本周五將決定是否把東京、大阪等9都道府縣發佈的緊急事態宣言期限延長，期限原訂至本月31日為止。北海道、東京都、關西3府縣和廣島縣日前已要求中央政府延長宣言。

中央社/共同社

英美合研COVID-19藥獲美緊急授權

美國食物及藥物管理局（FDA）周二就英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）和美國生物技術公司Vir Biotechnology研發的抗體藥物批准緊急使用授權，用以治療12歲以上COVID-19輕度到中度患者。

FDA表示，抗體藥物Sotrovimab的緊急授權使用對象，不包括因染疫住院或需要氧氣治療的患者。

Sotrovimab屬於單株抗體藥物類，會模擬人體自然產生的抗體以對抗感染。

葛蘭素史克藥廠和Vir Biotechnology表示，這項抗體療法將可在未來幾周用於COVID-19患者，另計劃在今年下半年向FDA提交上市申請。

美國Regeneron Pharmaceuticals和禮來公司（Eli Lilly）類似的COVID-19療法，已在美國取得緊急使用授權。

歐盟藥物管理局（EMA）上周支持Sotrovimab用於有重症風險但不需要額外氧氣的COVID-19患者。

路透社

印度報告1萬多宗毛黴菌病例

印度化工和化肥部長高達周三說，截至目前，印度全國報告毛黴菌（Mucormycosis）病例超過1萬宗，達11,717例，病例最多的古吉拉特邦報告2,859例，馬哈拉施特拉邦報告2,770例，安得拉邦、中央邦和特倫甘納邦分別超過700例。

高達表示，印度政府向各邦分發了29,250瓶用於治療毛黴菌病的藥物兩性黴素B，以幫助各地應對毛黴菌病的蔓延。

醫生懷疑印度毛黴菌感染個案增加，與使用類固醇治療染疫者有關。類固醇可為肺炎患者消炎，亦能有效抑制免疫反應，惟也會削弱免疫系統，並推高血糖水平，對糖尿病患者是火上加油。

印度衞生專家稱毛黴菌病為「流行病中的流行病」，由自然環境中存在的「毛霉」真菌引發，患有糖尿病的染疫患者進行激素治療後容易感染該病菌，其症狀表現為頭疼、鼻出血、咳血、面部麻木和腫脹、視力模糊、呼吸困難等，致死率高。

印度衞生部上周四要求各邦根據《流行病法》宣佈毛黴菌病為應通報的法定流行病，並呼籲所有醫療機構按照政府規程篩查、診斷和治療毛黴菌病。拉賈斯坦邦、古吉拉特邦、哈里亞納邦等地先後宣佈毛黴菌病為法定流行病。截至21日，印度各地報告至少7,250宗染疫患者併發感染毛黴菌病病例，導致至少219人死亡。

新華社

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