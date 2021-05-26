英國哈里王子脫離皇室後，在美國多次發表批評皇室言論，包括指摘父親查理斯的育兒方式令他承受「遺傳痛苦」。英國傳媒報道，梅根向哈里引入「先祖療法」，聲稱可以幫助他打破「遺傳痛苦」的循環，而梅根本人亦有為自己、兒子及狗狗進行靈氣療法，紓緩焦慮及令他們放鬆。

英國《每日郵報》引述跟梅根接近的知情人士指，梅根向哈里介紹「先祖療法」，「她稱她是由媽媽（拉格蘭）那裡得知有關遺傳痛苦的事，媽媽每周都帶她去名為「阿加佩國際」（Agapé International）的靈性中心，大讚創辦人貝克威斯（Michael Beckwith）教導她有關靈性的事」。報道續指：「梅根說她與哈里都來自長期的痛苦和苦難，背負多個世代的遺傳包伏，現在要由他們一次過打破這個循環。」

梅根深信輕敲療法可釋放DNA負面模式

消息又指，梅根本人非常推祟輕敲療法，「稱自己在看完紀錄片《療癒》（Heal）之後，就開始定期進行敲打」。輕敲療法又稱情緒解放療法（Emotional Freedom Technique），其理論是透過輕敲穴位來紓解焦慮及情緒痛苦。消息說：「（梅根）深信輕敲有助她與哈里釋放過去幾代DNA刻下的負面模式，這些世代甚至追溯至奴隸、戰爭，你可說得出的最黑暗時期。」

此外，梅根同時對自己進行靈氣觸摸療法（Reiki），「甚至替阿奇及她的狗進行，以助他們感到更加平衡和放鬆」。靈氣療法是日本另類療法，亦稱為能量療法，治療師透過觸摸把能量傳導到患者體內，以激活患者身體的自然康復過程，恢復身心健康。

哈里早前接受美國演員兼作家謝潑德（Dax Shepard）主持的網上播客節目《扶手椅專家》（Armchair Expert）訪問，大談自己多年來承受的精神痛苦，聲言早在20多歲已經想到要擺脫皇室成員這份工作，又指自己搬去加州，就是想打破痛苦的循環，為子女帶來不一樣的生活。據報英女皇多次對哈里的言論感到震驚，認為他連串的指控已是人身攻擊家人，當中又對哈里早前暗指父親查理斯教導無方最感生氣。

英國《每日郵報》

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