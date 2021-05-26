舒默推動法案提升美國工業競爭力應對中國挑戰。 美聯社
美國參議院多數黨領袖舒默周三表示，會推動開快車審議一條提振美國工業和科技競爭力應對中國挑戰的法案，冀在本周表決。
舒默表示，《美國創新與競爭法案》（US Innovation and Competition Act）推動美國創新，以保持未來幾代的競爭優勢。
法案針對多個美國落後於中國的技術範疇，包括半導體生產。半導體持續短缺令美國車廠被迫減產。法案撥520億美元（4,056億港元）增加本土半導體生產。
法案建議撥15億美元（117億港元）提升5G網絡技術競爭力，撥15億美元展開「反制中共在全球的不良影響」計劃，要求國務院委任高級官員執行計劃。
法案建議撥數十億美元設獎學金，並發展其他計劃推動科學研究。
舒默與至少一位共和黨參議員聯合提案，表示這次兩黨合作反映民主共和兩黨一致支持保持美國在世界的領導地位。
《彭博》：戴琪周三將與中國代表首交鋒
另外，彭博通訊社周三報道，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）美國時間周三晚將與中國貿易代表首次會面。雙方人員周二通電話時，中國強調撤銷關稅是發展未來關係的必要條件。
根據美中去年1月簽署首階段貿易協議，雙方每半年會面一次，討論協議執行情況。
美聯社／彭博通訊社
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