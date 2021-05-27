澳洲本土事隔3,000年後，再有野生袋獾出生。當地非政府組織Aussie Ark指7隻年幼袋獾在新南威爾斯省巴寧頓野生動物保護區（Barrington Wildlife Sanctuary）出生。

Aussie Ark周一（24日）在Instagram發帖公佈好消息，截至上年九月，Aussie Ark在澳洲大陸一共放生26隻袋獾，這批袋獾成功交配並誕下寶寶。保育人員確認，年幼袋獾留在母獾袋裏，體型只有如花生一樣大。根據澳洲旅遊局網站描述，母獾一次會誕下20至40隻幼獾，但只能哺育4隻幼獾，所以幼獾要鬥快跑到母獾的育幼袋裏，成功「達陣」的幼獾會在育幼袋生活三個月。

袋獾早年因澳洲引入野狗，在澳洲大陸幾乎滅絕，塔斯曼尼亞成為牠們的唯一避難所。然而1996年發現袋獾面部腫瘤病以來，這種傳染病在袋獾族群廣泛傳播，令袋獾數目大減九成。Aussie Ark指，到目前為止塔斯曼尼亞只剩下25,000隻袋獾。

袋獾是世上體型最大的肉食性有袋類動物，在食物鏈中屬頂級掠食者。牠們重返大自然，可以減少狐狸和野貓捕獵其他瀕危物種動物。袋獾亦是腐食性動物，能減少棲息地的疾病傳播。

Aussie Ark在聲明中稱：「過去十年我們一直努力讓袋獾重返大自然，希望牠們能依靠自己持續繁衍後代。能夠確認多年來首次再有野生袋獾出生，實在是一個歷史時刻。」

美國有線新聞網絡

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