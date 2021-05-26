白羅斯施計截機拘捕異見記者事件，繼記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）「被認罪」後，他的23歲俄羅斯女友薩佩加（Sofia Sapega）的「招供」影片亦曝光。兩人的家人都非常焦急，敦促國際社會出手救助。白羅斯總統盧卡申科昨天否認下令迫降該客機時，知道普羅塔塞維奇在機上。

薩佩加「被認罪」片段，是由一個親白羅斯政府的Telegram（TG）頻道流出，片中她承認負責管理一個名叫「白羅斯黑名冊」的TG頻道，該頻道公開多名白羅斯警察的個人資料。薩佩加的律師指當局表明要把她拘禁至少兩個月。「她（前日）被盤問，被指控犯下刑事罪行。」她現時被拘禁在明斯克一個國家安全局（KGB）拘留中心。

衣衫單薄 神情舉止異常

薩佩加的母親質疑片中女兒很不自然，似是受脅迫下說話。「連我的朋友……都看出薩佩加神情舉止異於平常。」薩母說：「她身體搖晃，眼望上方，像是害怕會忘記甚麼似的。」女兒看來似乎沒受傷，但衣衫單薄。「我相信女兒沒有犯事，但現在我只能希望有奇蹟。」

去年偕夫流亡波蘭的普羅塔塞維奇母親納塔利婭亦擔心得連日失眠。「我請求、乞求國際社會合力救他。」她在訪問中淚崩說：「他只是個記者，是個孩子……求大家救他出來！否則他們會把他殺掉！」不知兒子人在何處和情況如何，令她和丈夫憂懼到極。

「律師要求見他，但被當局拒絕。我們對他的情況一無所知。」曾經從軍的普羅塔塞維奇父親德米特里說：「把家屬蒙在鼓裏，是那個政權折磨人的手段之一。」更讓他們揪心的是看到兒子被毒打的迹象。德米特里指片中兒子顯得極之緊張，看似掉了幾隻牙，左邊臉和頸有瘀傷。「那影片顯然是做假，他是在壓力下說話。不該當真。」

事實上，國際普遍思疑普羅塔塞維奇是「被認罪」，德國總理默克爾形容影片「令人關注」，外長馬斯亦直言白羅斯總盧卡申科必須為事件付「沉重代價」。

恃俄撐腰 關閉駐加使館

白羅斯「監粗」迫降路過客機的做法受普遍譴責，歐盟領袖正研究對該國進一步制裁，美國總統拜登亦表示制裁措施「制訂中」。但在俄羅斯撐腰下，白羅斯未有顯露怯意，前日甚至突然宣佈9月起關閉駐加拿大的大使館，以及7月起停止領事服務。

加拿大總理杜魯多較早時直斥明斯克「劫機拘人」行徑「令人髮指、無法無天、完全不能接受」，是「公然攻擊民主和新聞自由」，強調加拿大將研究進一步制裁白羅斯。

盧卡申科昨到國會演說，是周日「劫機」事件以來首次公開講話，他聲稱外界指他以米格29戰機迫降客機說法「絕對是謊言」，揚言當日「合法地保護人民」、並不知道普羅塔塞維奇在機上。

盧卡申科亦痛批外國對白羅斯作出「超越了紅線」的「攻擊」，「摒棄了常識和道德」，是發動「混合戰」，他揚言會強硬反擊一切制裁和挑釁。

英國廣播公司/法新社/路透社