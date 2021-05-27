澳洲維多利亞省周三新增12宗本土確診，當局周四宣佈為了遏制疫情，當地時間今晚11時59分起封城，為期7天。今次是維省自去年以來第4次封城，不少民眾都坦言汲取了過去經驗，加上以往儲糧仍未耗盡，故毋須再搶購，但有民眾亦指出，有民眾仍然到超市搶購廁紙。

購物習慣改變 家中儲糧充裕

當地華人孕婦Lynne接受澳洲SBS訪問時，表示對封城已「習以為常」，加上她在之前3次封城時，已採購了大量日用品和食品，疫情也改變了她的購物習慣，她早添置了一個凍櫃，購入更多急凍食品存放在凍櫃，因此現時家中儲糧仍然充裕，只須補充個別物品，故今次準備較以往輕鬆。

她只是趕在封城前駕車前往領取「團購」的貨品，以免封城後無法前往寓所5公里範圍外，因而無法提貨。而她亦指雖然周三維多利亞省確診數字開始上升，但她出外購物時未見出現搶購潮。

大包裝廁紙仍被搶購一空

而另一位受訪者Sonia也稱未有為再次封城提前做準備，因為她相信商舖仍會繼續營業，汲取上次的經驗，明白自己可隨時入貨，故毋須囤貨。由於她家中只剩兩卷廁紙，才到超市補貨，但Sonia丈夫指他們寓所附近超市仍出現廁紙搶購潮，特別是較便宜及大包裝的廁紙更被搶購一空。

Sonia稱自己暫時不會前往疫情較嚴重地區，出外亦會盡量自己駕車，避免乘搭公共交通工具。雖然當地出現新一波疫情，但她坦言仍不考慮注射疫苗，因為出現多宗接種後死亡個案，故仍持觀望態度。

而墨爾本市區一間湖南菜中餐館「湘遇」的老闆李平康對於再次封城已經見怪不怪，強調自從疫情爆發以來，當地餐飲業已經承受數次考驗，幾乎每家店都有了自己的應對方案，例如他的餐館便對「團購」的操作已經很熟悉。他說：「去年封城那麼長時間都已經輕車熟路了，我們餐館一直正常經營著，無非就是改一個模式而已。」

他更指封城反而為市區的一些中餐館帶來了更多機會，因為現在城區內留學生和上班的人少，封城以後反而有利團購，「還住在市內的華人留學生平常可能會去吃西餐、吃brunch，但在送餐平台點外賣，他們就不一定點這些東西了」。

澳洲SBS

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