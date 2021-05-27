英國男子斯內林（Jake Snelling）早前到一間印度咖喱店用膳期間，不慎遭食物鯁喉無法呼吸，面部更一度轉為紅色，情況危險。侍應里法特（Skeakh Rifat）見狀運用「海姆利希急救法」（Heimlich maneuver，又稱環抱壓腹法），從後抱住斯內林再上下移動，在危急關頭成功救助他，其他食客見狀紛紛鼓掌，斯內林亦感謝里法特，形容自己十分幸運。

事發的餐廳位於威爾斯班戈（Bangor），斯內林周日晚跟友人登山後到餐廳用膳，當晚約7時45分突遭食物鯁喉，身邊的朋友嘗試以手掃背但無法解決。這時里法特把斯內林帶離座位，使用「海姆利希急救法」從後環抱對方腹部，助食物離開鯁喉位置，進行數次後終助斯內林重新呼吸。

斯內林獲救後以右手輕拍里法特的肩膀道謝，他的友人及其他食客亦鼓掌。影片可見斯內林事後仍相當不適，用力喘了多下氣。里法特不久後遞上清水，斯內林後來也可繼續用膳。

24歲的里法特對成功拯救斯內林感高興，「坦白說這是我人生中其中一件最快樂的事……他獲救後擁抱了我，所有人都為我鼓掌」，斯內林亦表示慶幸遇到里法特。餐廳東主拉扎（Mustakim Raza）指最重要是斯內林沒大礙。

按腹迫出鯁喉異物

「海姆利希急救法」由美國醫生海姆利希於1970年代提出，原理是用力按壓鯁喉者的腹部，讓鯁喉的異物擠出，據報美國前總統列根亦曾在鯁倒時以此方法脫險。

1986年美國紅十字會建議以壓腹法作為鯁塞的基本搶救法，不過專家指這方法對嬰幼兒不太適用，用於長者身上亦有造成斷骨風險，故急救時需小心。

英國《每日郵報》/Twitter

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）