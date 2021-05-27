（北美通訊）美國駐中國大使懸缺已久。據美聯社引述知情人士指，總統拜登將正式提名前國務院高官伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐華大使，另外又提名洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）出任駐印度大使。白宮未有回應這兩項消息。

美中關係高度緊張。據了解自從拜登上任後，實行加強與印度的盟友關係抗衡中國的戰略框架。兩個提名一旦確實，也反映拜登偏好安排經驗豐富的外交官和長期的政治盟友，而非重量級政治人物，出任外交要職。

美中關係近日再度升溫，兩國多處針鋒相對。拜登於星期三（26日）下令情報機構，重新審視新冠肺炎病毒爆發源頭，包括始於中國實驗室泄漏的可能性。他也就香港、新疆維吾爾族的自由及人權問題，以及中美質易問題向中國施壓。賈西提及伯恩斯提名一旦屬實及獲得參議院批准，他們的任命將會面臨重重挑戰。

65歲的伯恩斯現任哈佛大學（Harvard University）教授，曾任國務院發言人。在小布殊（George W. Bush）主政期間，除了擔任希臘及北約特使，更擔任負責政治事務的國務次卿，成為他外交生涯歷任的最高階職務。這位學養俱佳的資深外交官，主張歐美日應聯手壓制中國，曾主張以「更鞏固、更團結的歐美與日本通力合作，以遏阻中國並與中國競爭」。

至於50歲的洛杉磯市長賈西提，從政之路欠缺外交經驗，他於2020年他曾考慮參與總統大選，最終成為拜登競選團隊成員，去年亦曾有加入拜登內閣的可能，但因處理洛杉磯的疫情作罷。當地傳媒認為，拜登選上賈西提出任駐印度大使，是犒賞他的忠心表現，亦為他的政治履歷加分。賈西提在洛杉磯市工作20年，並擔任了兩屆市長，若能出任駐印度大使，將會完善他欠外交經驗的履歷，為他政治前途鋪路。不過，他擔任洛杉磯市長期間，雖然改善市內基建，以及處理一度棘手的肺炎疫情，但市內露宿者以及犯罪問題日益嚴重，成為外界詬病。

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