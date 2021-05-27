白羅斯日前強行迫降一架飛越該國空域的客機，捉拿機上的白羅斯反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），遭歐盟強烈譴責。白羅斯總統盧卡申科面對新一輪危機，或會再次向俄羅斯求援，但《紐約時報》分析指，盧卡申科本身對俄羅斯充滿猜忌，俄羅斯亦認為處理白羅斯問題是麻煩事，且未能帶來經濟及政治效益，總統普京未必再輕易對他賣賬。

盧卡申科自1994年以來擔任白羅斯總統，與俄羅斯關係長期緊密。去年盧卡申科在涉嫌舞弊下再次勝出總統選舉，觸發大規模示威，當時他正是依仗莫斯科支持渡過難關。盧卡申科周三已有迹象再尋求俄羅斯介入迫降客機事件，稱西方的激烈反應真正目的，是在俄羅斯謀劃反政府革命，最終或引發第三次世界大戰，白羅斯只是西方的實驗品。

盧卡申科與普京利益不一致

《紐約時報》指盧卡申科和普京因與西方的衝突變得關係親近，盧卡申科亦利用俄羅斯與西方的矛盾，一方面從俄羅斯進口廉價能源，另一方面一度試圖與歐美交好。然而二人的利益並不一致——盧卡申科只求繼續在白羅斯執政，普京則希望擴大俄羅斯在白羅斯的影響力，但這其實會削弱盧卡申科的權威。去年在示威中辭職的白羅斯前外交官斯倫金（Pavel Slunkin）直指，盧卡申科根本不想依賴莫斯科。

俄羅斯至今在迫降客機事件中，仍較傾向支持白羅斯，但普京本人尚未表態。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）周一亦僅稱，迫降客機事件應由國際社會合力處理，直至周二才稱白羅斯的做法符合國際法。

俄去年力撐盧卡申科無回報

不過俄羅斯在去年白羅斯政治危機後，一直未得到太多回報，即使盧卡申科多次訪俄磋商，但俄羅斯始終無法在白羅斯境內設立軍事基地，亦未獲放寬投資白羅斯企業。

俄羅斯國際關係委員會總幹事庫爾圖諾夫（Andrei Kortunov）指在俄羅斯眼中，當克里姆林宮支持盧卡申科，便會期望對方回報，「但我們看不到有發生」。而在俄羅斯國內，普京以外交成就換取民眾支持的舊「方程式」亦變得不奏效，減低了他介入白羅斯局勢的動力。普京下月將與美國總統拜登舉行首腦峯會，在現時西方大力譴責白羅斯下，普京勢必要衡量繼續支持盧卡申科的政治代價。

白羅斯反對派促西方勿牽連俄

《紐約時報》形容對莫斯科而言，白羅斯可在俄羅斯本土與北約之間扮演緩衝角色，但同時製造麻煩，俄羅斯亦難以輕易解決白羅斯內部的問題。白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的高級顧問維亞科卡（Franak Viacorka）形容，盧卡申科不會聽包括普京在內的任何人意見，俄羅斯外交官員亦開始無法容忍，但礙於白羅斯沒有其他親俄政治領袖，他們只好留住盧卡申科。白羅斯反對派期望西方避免讓俄羅斯捲入迫降客機風波，否則事件將難以解決。

美國《紐約時報》

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