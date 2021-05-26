日本東京奧運進入倒數階段，官方贊助商之一《朝日新聞》卻倒戈，昨社論促請首相菅義偉考慮取消舉辦東奧。

東京都料延長緊急狀態

社論以《要求首相取消東奧》為題，指在東京等緊急事態宣言勢必延長下，政府應把民眾的生命及健康放在最優先的位置，稱「防疫無法容許任何賭注」。社論指，東奧「無法避免從世界把病毒帶進來，然後再傳播到各地的可能性」，在各界對於中央政府、東京都政府等不信任及強烈反對正在升級，促請首相「冷靜及客觀地評估形勢，考慮取消今夏的活動」。

最近多項民調均反映日本民眾傾向取消舉辦東奧。《朝日新聞》本月民調顯示，僅得14%受訪的日本人贊成繼續舉行。

另外，野村綜合研究所（NRI）發表報告指，若取消舉辦東奧，會為日本帶來170億美元（約1,326億港元）的經濟損失。若東奧照常舉行，即使不准許觀眾入場觀賞賽事，仍能帶來1.66萬億日圓（約1,200億港元）的經濟收益。此比起只准日本觀眾進場的收益少1,468億日圓（約104.7億港元）。

NRI首席經濟師木內登英指出，倘如期舉辦賽事，東奧結束後再爆疫和維持緊急事態宣言，將帶來更大經濟損失。東京都原定下周一結束緊急事態宣言，惟據報有意申請延長，福岡、大阪等亦將跟隨。

日本共同社