（北美通訊）加拿大灰狗巴士公司（Greyhound Canada）不敵疫情，日前宣佈停止營運加拿大所有巴士路線，勢對鄉郊居民出入造成不便，嚴重影響生活。有扶貧組織敦促政府關注偏遠地區原住民和低收入人士的交通問題，建議補貼巴士公司來擴充路線。

灰狗在疫情下被迫中止客運服務一年後，在本月13日宣佈結束加拿大巴士路線服務，令不少依賴其服務的鄉郊居民不知所措。加拿大扶貧組織Canada Without Poverty統籌雷諾（Emilly Renaud）表示，灰狗巴士是一些小鎮居民，出城市求醫、工作、探親和上學等等的唯一途徑，「試想想如果住在鄉村，而唯一的對外交通工具突然結束，是會感到被困和無助。」

雷諾建議最快的解決方法，是政府補貼巴士公司來擴充路線，長遠而言，她認為聯邦政府應投入更多資源建立全國性的公共交通系統，而不應只是依賴以謀利為目的私人運輸公司。她又說，對住在偏遠地區的居民和學生而言，前往城市工作需要昂貴交通費，造成沉重經濟負擔；建議運輸局官員參考歐洲，補貼低收入和貧窮人士的交通費用。

以居住在安大略省（Ontario）的大學生溫施（Ashley Wunsch）為例，她的父母住在馬塔瓦（Mattawa）的一個小鎮，灰狗巴士是她回家的唯一選擇，而且乘搭巴士比火車便宜，成為當地很多低收入學生的首選。灰狗撤出加拿大後，她只能依賴唯一一班在夜間開出的私營巴士，因此到達目的地時已是凌晨4點，令她擔憂自身安全。

然而，灰狗撤出加拿大的決定早已有跡可尋，追溯至2018年，公司因載客量下跌和競爭補貼原因而終止加拿大西部，如卑斯省（British Columbia）的巴士路線服務。

原住民維權人士、前「哭泣公路」（Highway of Tears）倡議組織統籌威爾遜（Brenda Wilson）指，由於日間行走鄉村路段的巴士班次疏落，迫使原住民多年來在不安全的區域下車。「在我們的省份和社區，我們沒有對巴士運作的話語權。」她說，她希望接替灰狗的巴士公司能正視卑斯省居民被邊緣化問題，並敦促其確保將乘客送到安全地方，而不是為了方便而把乘客扔在路旁。

安大略省政府已於周二宣佈，將會與兩間鐵路公司Ontario Northland和Metrolinx合作，建造一條由蒂明斯（Timmins）或科克倫（Cochrane）連接多倫多的新鐵路，沿途設有13個車站，方便鄉郊居民來往多個城市。

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