德國專家聲稱破解阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）等腺病毒載體疫苗（Adenovirus vector vaccines）導致血栓的原因，並掌握解決問題的方法。

英國《金融時報》周三報道，德國法蘭克福大學科學家馬沙勒克（Rolf Marschalek）領導的團隊，發現問題出在腺病毒載體。

腺病毒載體疫苗，以自我複製能力預先消除的腺病毒作載體，腺病毒基因序列中並加入RNA或DNA，進入人體細胞後產生「無害版」的COVID-19病毒棘突蛋白，棘突蛋白展現在細胞表面後，免疫系統會產生抗體，並啟動其他免疫細胞「抗疫」，一旦身體之後中了真COVID-19病毒，就有抗體對抗。

不過，馬沙勒克指出，腺病毒載體疫苗所引起的血栓副作用，是「浮動變種蛋白」（floating mutant proteins）所致。

棘突蛋白進入細胞核會分離變種 產生問題

他及其他科學家發現，腺病毒載體會將棘突蛋白送到細胞核而不是細胞質基質（cytosol fluid）。當棘突蛋白進入細胞核，部份會分離再產生變種，這些變種不能與細胞膜結合，故細胞會將這些「浮動變種蛋白」分泌到身體，導致約10萬人中有1人出現血栓。

mRNA疫苗基因物質不會送入細胞核

馬沙勒克說，總之當病毒基因進入細胞核，就會產生問題，而輝瑞、Moderna之類的mRNA疫苗將棘突蛋白的基因物質送到細胞液，沒有送入細胞核。他認為，只要疫苗研發機構修改棘突蛋白的序列，防止其分離，就可以解決問題。

腺病毒載體疫苗因血栓副作用一度引發危機，打亂全球疫苗接種進度。美國當局上月建議暫停注射強生疫苗，以查明疫苗與血栓事故的關係。丹麥上月則宣佈全面放棄接種阿斯利康疫苗，成歐洲首國作此決定。

英國3,300萬人接種阿斯利康疫苗，309人出現血栓，56人死亡。在歐洲，1,600萬人打阿斯利康，至少142人出現血栓。

歐洲藥物管理局（EMA）其後將血栓列作阿斯利康和強生疫苗的「非常罕有」副作用，同時強調兩疫苗的好處仍大於風險。

英國《太陽報》

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