日本政府早前宣佈將在兩年後開始把福島核污水排出大海。共同社周三引述消息指，管理福島核電站的東京電力公司正研究調動現行儲水缸中，約3萬噸容量的水缸作準備排放污水之用，並新建水缸填補原有容量。

東電近十年來，一直以儲水缸儲存核災期間產生含有放射性物質的污水。日本政府宣佈把污水排進海洋前，當地漁業團體曾建議建造更多水缸繼續儲存污水，但東電和日本政府以土地不足，以及需預留土地進行廢置核反應堆工作而拒絕。

部份污水放射性或仍超標

共同社指出，用作淨化福島污水的「先進液體處理系統」（ALPS）設計上可去除氚（tritium、又稱超重氫）以外的大多數放射性元素，但因系統早年曾以「速度優先」的模式運作，不少污水至今放射性物質仍超標。

消息人士指東電將利用ALPS再次淨化該批污水，並確認污水放射性物質含量達標後才排入海洋，過程中將要用上水缸測量這些污水還有多少放射性物質，並作臨時儲存之用，因此東電需撥出少量水缸作準備。儲水罐原有的容量會以新水缸填補，料將設於一些昔日因漏水問題而拆除的舊水缸位置。

共同社

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