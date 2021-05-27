（北美通訊）紐約市長民主黨內初選競爭激烈，最新民調顯示，一度大幅拋離對手的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang），支持率大減一半，跌落第二位。布魯克林區（Brooklyn）區長亞當斯（Eric Adams）反超前，暫時領先；而紐約市前清潔局長賈西亞（Kathryn Garcia）的支持率大增，拋離其他對手，排在第三位。

紐約市長初選在即，民主黨選民透過競選廣告、媒體報道和公共論壇等途徑，加深認識各個參選人後，對他們的支持度也出現改變。根據分析公司Fontas Advisors和Core Decision Analytics周三公佈的最新民調，相對3月時的走勢，在5月15日至19日期間接受訪問的800名民主黨籍選民當中，亞當斯的支持率由10%升至13%、賈西亞亦由2%躍升至8%，只有楊安澤的支持度大跌，由16%下滑至8%。

今次的民調新增一條問題針對尚未作出決定的選民，要他們回答傾向支持那一位參選人。若實際支持加上傾向支持，亞當斯的支持率就達到18%，仍然維持首位；而楊安澤和賈西亞則分別佔13%和11%，排名同樣不變。

調查又發現，三人都得到最多自己族裔選民支持，最多非裔支持亞當斯，他也得到較多年老選民支持，在布魯克林區和布朗克斯區（Bronx）領先，但在皇后區就和楊安澤爭持；賈西亞在曼哈頓（Manhattan）領先，也得到最多白人支持；而楊安澤則得到近半數亞裔選民支持。

賈西亞在眾多參選人中突圍而出，躍升至第三位，部份原因是接收了一些原本是紐約市審計長斯靜格（Scott Stringer）的支持者。斯靜格因為捲入性侵醜聞，支持率跌至7%。而根據美國電視台PIX 11和愛默生學院（Emerson College）周二公佈的民調顯示，賈西亞的支持度領先亞當斯一個百分點，可見他是這次初選的黑馬。

這次初選也是紐約市首個根據新規定，採用排名選擇投票制的選舉，相對兩個月前所做的民調，更多受訪者理解排名選擇投票制如何運作；57%受訪者表示，他們會選擇兩個或以上參選人、30%的選民表示只會投給一名參選人、餘下的人仍未作決定。

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