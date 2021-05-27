（北美通訊）美國專欄作家兼旅遊攝影達人格雷厄姆（Jefferson Graham），經常去到全球不同地方實地示範，教網民如何拍攝專業級的風景照和影片。他日前在三藩市自拍著名景點金門大橋的攝影教學時，眼白白看著攝錄機連腳架被搶，幾秒內被抬到賊人車上，損失超過6,000元（美元﹒下同）。

格雷厄姆在熱門攝影網站petapixel撰文，自爆於上周四（20日）下午五時三十分左右，獨自去到克里西菲爾德公園（Crissy Field）自拍教學影片，向網民介紹拍攝金門大橋的最佳角度和相關技巧。他憶述自己在架好相機、連接好咪高風後，就站到鏡頭前，投入地講解三藩市最好的攝影地點，突然有一名少年朝著他奔跑過去，臉上露出狡猾的笑容，瞬間把格雷厄姆的相機連腳架搶走，並在短短幾秒內把它塞進停泊在旁的藍色本田房車上。

格雷厄姆大叫並試圖追趕賊人，但對方動作太快，成功開車極速逃去，在賊人逃之夭夭後警方才接聽格雷厄姆的救助電話。雖然現場有途人用手機拍下賊人的車牌號碼，但警方表示即使能夠沿此線索找到車主，但沒有足夠證據明他就是搶劫疑犯，通常當日就會獲釋。至於格雷厄姆被搶走的相機，很大機會已在eBay 或Craigslist等平台放售，賊人甚至乎已再次出動尋找下一個目標。

格雷厄姆直言，這已經是他第三次在克里西菲爾德公園拍攝，過去也到過世界各地進行類似的自拍介紹，包括馬德里﹑威尼斯﹑里斯本、東京，大阪﹑巴黎、洛杉磯﹑拉斯維加斯，甚至紐約比較危險的地區等，但從未試過在拍攝期間被搶走攝影器材。

事實上，三藩市在過去幾個月多次發生攝影器材被盜案件。當地電視台CBS記者於3月份在另一個景點雙子峰（Twin Peaks）採訪該區盜竊問題時，就被一班持械賊人搶走攝錄機；2月份有房地產攝影師在塞車時成為目標，遭賊人打碎後車窗，並搶走價值7,000元的器材；去年年底亦有攝影隊伍在拍攝電視廣告時，被劫去價值5萬元的器材。

格雷厄姆事後反省，如何可以避免成為劫案受害者，例如自己拍攝的位置太接近路邊，令到賊人容易下手並快速逃脫。他又笑言就算下次站在田園中間，也有機會被踏單車﹑踩滾軸溜冰的人隨手搶走財物；另外，有可能是選用了令賊人垂涎的貴價長鏡頭惹禍，或者應該用鎖鏈將器材綁在腳上，但有機會連人帶機被搶。在生命安全及器材之間，格雷厄姆還是覺得保命較為重要。

在格雷厄姆發文分享搶劫經歷之後，不少網民留言關心﹐亦有網民指三藩市太危險，不會再前往當地。格雷厄姆回應指自己在市內逗留4天，在街上行走時感到舒適安全，加上當地自然景色如畫，他仍然十分喜愛三藩市這個地方。

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