美國參議院正在審議《美國創新與競爭法案》，冀促進美國產業及科技競爭力對抗中國，外交委員會四位成員周三提出修訂案，要求對中國向美國大學的大筆捐款和所批合約進行國安審查。

修訂案由共和黨籍里施（Jim Risch）、魯比奧（Marco Rubio）、民主黨籍梅嫩德斯（Bob Menendez）、卡丁（Ben Cardin）提出，要求聯邦政府機構美國外商投資委員會（CFIUS）審查款額超過100萬美元（780萬港元）的中國捐款及合約。

修訂案只針對中國，以免令人擔心措施會危及學術研究。

舒默希望《美國創新與競爭法案》（US Innovation and Competition Act）本周表決案。法案若在參院過關，仍要在眾院表決，在國會通過後，交總統拜登簽署方能生效。

美國大學的外國留學生，來自中國的佔最多，中國亦是美國高等院校的最大捐款來源，自2014年來總捐款額超過10億美元（78億港元）。中國對美國高等教育的影響以及隨之而來的潛在國安威脅，華府近年越加關注。去年，美國教育部發表報告，揭發多間美國頂級大學大量瞞報收受數以億美元計中國、俄羅斯和其他「外國對手」國家資助，受查的12間院校包括哈佛、耶魯、史丹福和喬治城大學等名校。

美國的大學對CFIUS審查外國捐款的做法感到畏懼，認為費時失事，甚至有可能令美國大學錯過重要國際研究。

路透社

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