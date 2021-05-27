（北美通訊）最近南加州高速公路經常發生針對汽車車窗的BB彈射擊案，其中91號公路更是重災區。加州公路巡警表示，過去一個月在洛杉磯縣﹑河濱縣及橙縣錄得超過100宗公路射撃案件，令到南加州的駕駛者非常憂慮公路安全。

據加州公路巡警發言人杜蘭（Ramon Duran）表示，在周一早上約7時40分，91號公路東行線Magnolia及Tyler出口附近，接連有車窗被BB彈撃中，其中一輛車的後車窗全碎，另一輛車後座右邊車窗亦損毀，兩宗案件發生時間在60秒之內，而同日有4宗同類型案件發生在91號公路；上周日亦錄得2宗。所有案件中都無人受傷。

據加州公路巡警統計，過去一個月共發生超過100宗針對汽車車窗的射擊案，目前未確定有多少人犯罪，以及當中是否有人模仿，亦不能確認他們駕駛的車輛型號。上周在橙縣55號公路上，亦發生了幾宗針對汽車車窗的射擊案；類於案件最近在洛杉磯縣及橙縣經常發生；此外在241號公路及91號公路交界，一輛加州公路巡警車窗亦遭破壞，有機會是同樣遭射擊，但當局不排除是經過貨車彈起小石頭造成。

調查人員表示，加州公路巡警已加強巡邏高速公路，如果案件發生的距離很接近，會較容易在附近找到疑犯；警方或會在案發較多的黑點安裝攝錄機，方便找出可疑車輛及錄下犯罪經過。警方呼籲民眾積極報案，不要不了了知，如果在事發時立即報警，可以幫助確定槍擊事件發生的地點和時間。

周二河濱縣警方於Tyler的一個購物中心找到一架可疑車輛並拘捕一名男子，懷疑與針對汽車車窗的BB彈射擊案有關，但未知是否參與所有同類型案件，警方正與加州公路巡警聯合調查。

上周一名6歲男童乘坐其母親駕駛的汽車期間，於55號高速公路上被槍擊致死，警方表示案件與BB彈射車窗案無關。

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