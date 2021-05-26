美國總統拜登周三要求情報部門加倍努力調查COVID-19疫情源頭，90日內交報告。

拜登表示，大多數情報機構認為現時沒有足夠證據，確定疫情是源於病毒由動物傳人還是實驗室意外。他指示國家實驗室協助調查，呼籲中國配合國際病毒源頭調查。他說：「美國會繼續與志同道合的夥伴合作，催促中國參與全面、透明、基於證據的國際調查，容許查閱所有相關數據及證據。」

拜登表示，一旦中國政府拒絕配合國際調查，不排除令人信服的結論可能永遠無法得到，「疫情爆發初期的幾個月，我們調查員未能前往爆疫現場，肯定阻礙疫情源頭調查」。

《華爾街日報》周日披露美國情報，中國科學院武漢病毒研究所三名研究員，2019年11月出現嚴重病情，並到醫院求診，時間點正是中國公開疫情的一個月前，令人再度關注疫情源頭問題。路透社周二引述兩名國會官員說，參眾兩院的情報委員會正對病毒源頭以及政府抗疫手法進行調查。

「實驗室洩毒」說法，特朗普政府早已提出，惟一直未有確鑿證據支持。

特朗普周一接受霍士新聞頻道節目訪問，被問到《WSJ》的報道時，說「基乎肯定」病毒由實驗室洩漏。

特朗普時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一告訴霍士新聞：「科學家，甚至是美國政府的科學家，都否認這一點，他們肯定與我一樣看過同樣的訊息，真是令人憤慨。」蓬佩奧點名提及首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）。福西去年曾指病毒並非由中國實驗室製造，也不認同「實驗室洩毒」。不過，他早前自打嘴巴，表示不相信病毒自然而來，呼籲進一步調查。

美聯社／福布斯／霍士新聞

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