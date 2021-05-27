意大利北部馬焦雷湖（Lake Maggiore）附近一架山區纜車周日由高處墜下，最終導致14人死亡。以色列5歲男童艾坦（Eitan Biran）成為唯一生還者，但他的父母、兩歲弟弟、曾外祖父母不幸在意外中全部罹難。英國《太陽報》刊登意外發生前的一張照片，照片中可以看到艾坦在車廂內，站在曾外祖父身旁眺望窗外風景。

艾坦本來與30歲父親伯拉（Amit Biran）、26歲母親塔爾（Tal Peleg-Biran）、兩歲弟弟湯姆（Tom）、81歲曾外祖父伊扎克（Yitzhak Cohen）及71歲曾外祖母芭芭拉（Barbara）一同乘搭出事纜車，結果他們全部罹難，只有艾坦一人生還。意大利報章《La Stampa》報道，艾坦被送抵意大利都靈醫院後，曾詢問「媽媽在哪裡？」，然後被醫生安排人工昏迷。英國《太陽報》刊登意外發生前的一張照片，照片中可以看到艾坦在車廂內，站在伊扎克旁邊眺望窗外風景。

涉事的「斯特雷薩-莫塔羅納」（The Stresa Mottarone）纜車以馬焦雷湖為起點，前往海平面約1400米以上的莫塔羅內山（Mottarone mountain），車程大約20分鐘，受疫情影響，纜車直至上月才重新開放。

纜車老闆承認關掉煞車裝置

意外發生時，纜車接近莫塔羅納山頂時突然由高處墜下，斯特雷薩市長塞韋里諾（Marcella Severino）引述工程師指，相信意外是其中一條纜索斷開所致。救援部門指斷裂纜索在2016年曾進行復修，纜索斷開的位置是距離最後一個纜塔約330呎（約100米），當時纜車離地十分高。

調查人員更發現纜索斷開，纜車緊急煞掣失效無法啟動，隨後拘捕「斯特雷薩-莫塔羅納」纜車公司56歲老闆內里尼（Luigi Nerini）及兩員工。調查人員透露3人承認，由於纜車緊急煞車裝置發生故障，多次無緣故下自行啟動，令纜車自行停下來，故關掉煞車裝置，他們面臨控罪包括誤殺、「非故意災難」和「拆除儀器旨在防止災難導致傷害和非常嚴重的傷害」。

警察發言人斯科根尼（Alberto Cicognani）說：「故意關掉煞車裝置？是的，是的，他們承認了。纜車出現故障，召喚維修公司，他們沒有解決問題，或只是解決了部份問題。為避免進一步中斷服務，他們選擇插入一個『叉』關掉緊急煞車。」檢察官博西（Olimpia Bossi）指當時纜車應該要停駛，但公司出於經濟原因只關掉煞車裝置。

英國《每日鏡報》/英國《泰晤士報》

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