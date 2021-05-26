【從中作梗】伊朗將於下月中舉行總統大選，憲法監護委員會前日公佈通過篩選的七名候選人名單，幾乎不見改革派和中間派蹤影，由極端強硬派壟斷。連被指獲佈局取得大勝當選的現任司法總監萊希，以及即將卸任的溫和派總統魯哈尼，也表明反對憲監會決定。

今次被篩走的包括定位為務實派的前議長拉里賈尼，他曾任伊朗首席核談判代表，是最高精神領袖哈梅內伊的顧問，被認為是萊希主要對手；現任第一副總統賈漢吉里，被認為是代表按憲法無法競逐連任的魯哈尼參選；由強硬派轉型溫和派的前總統艾哈邁迪內賈德；改革派前總統顧問塔扎德，他曾被關進埃文監獄。

女兒留學美國失資格

今次共有592人報名參選，只有40人獲評為合資格，最後七人准參選。12人憲監會審查候選人的條件包括年齡、學歷和宗教虔誠度，堅稱不作政治考慮。拉里賈尼的弟弟是委員之一，他推文指未曾見過委員會就制訂候選人名單作出如此站不住腳的決定，斥審查過程「越來越被情報部門干預」。

有指拉里賈尼被取消資格是由於女兒正留學美國。他卻表示，「我已接受結果，不反對也不上訴」。賈漢吉里則說：「眾多合資格者被取消資格嚴重危害公眾參與和各政治派別間的公平競爭，尤其是改革派。」

魯哈尼指已去信哈梅內伊要求保障選舉有更大競爭，敦促內政部不要發佈名單，「低度參與不符任何人利益，人民是首批輸家，也沒有政治組織可因此受惠。」小政黨聯盟「伊朗改革陣線」有成員說：「憲法監護委員會正非法侵犯人民在自由選舉中投票的權利。」有改革派報章刊登評論指名單「反映委員會有多離地」。

保守派教士萊希被認為是哈梅內伊接班人，在上屆大選中輸給魯哈尼，今次在當局大力操控選舉下失去主要對手。但他也稱正游說委員會重新考慮名單，希望令選舉有更廣泛參與和更具競爭性。屬極端保守派的塔斯尼姆通訊社的總編也指名單「缺乏正當性」，「大部份保守派」也反對。

除萊希外，大多數獲批參選的候選人皆曾在過往選舉中自行退選或以極低得票率落敗。反對派的選民如選擇投票，料只能在屬溫和派的伊朗中央銀行行長赫曼迪和最具改革派色彩的前副總統邁赫拉利扎德之間作抉擇。

分析指連相對屬溫和派的候選人也被排除，反映伊朗的權力核心一點風險也不想承受，當局已開展操控工程。獲伊朗革命衞隊支持的法斯通訊社公佈「可靠的」民調結果，預測今次投票率可達53%，萊希將以72%得票率大勝。

認受性低或影響核協談判

選民對今次選舉瀰漫冷漠態度，強硬派壟斷選舉或繼去年國會選舉後再被大規模杯葛，使保守派不獲認受性下控制政府，亦使伊朗是否願意繼續與美國進行核協議談判一事存在不確定性。

英國《衞報》/《泰晤士報》/英國廣播公司

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