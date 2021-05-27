（北美通訊）美國政府早前因應疫情向國民提供經濟援助，措施包括「退稅紓困金」等，希望幫助市民解決燃眉之急。但有不少民眾反映，他們早在幾個月前已交了稅款，至今卻未收到退稅，生活上面臨重大經濟壓力。

據了解，國稅局（IRS）當收到市民稅款後，需要21天左右處理退稅事項。不過，有市民表示等了將近三個月，依然未收到任何退稅消息。美國廣播公司（ABC）指，單在芝加哥就有數十宗相關投訴，其中一名投訴人稱，早已經在二月繳交稅款，至今仍未收到退稅款項，經濟陷入困難，「等了10天，再等了兩星期，之後三星期、一個月，現在將近三個月了，這是不合常理的。坦白說，我已經沒有存款了。」

不少同樣依靠退稅款項應急的市民質疑國稅局辦事效率，又不滿局方的查詢熱線長時間沒人接聽，民怨越積越深。國稅局發言人加西亞（Luis Garcia）表示，大多數的退稅都會在納稅者繳交稅項後21天內處理，不過因政府更改多項稅務方案，令局方要處理不少特殊情況，遇到懷疑稅務詐騙等個案就需花更多時間處理，在被削減人手的情況下，個案難免積壓。

有處於水深火熱的市民不滿局方解釋，認為局方表現「不能接受」，直指作為納稅人多年，現在只想立即收取應得的退稅款項。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，有不少人還在等待去年退稅款項，報道引述國稅局今年五月份的統計顯示，局方截至去年底前依然積壓著超過八百萬2019年退稅處理個案，也是連累延誤今年退稅的重要原因。

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